Exdekanka IT fakulty Bieliková: Dohody sa neplnia, preto sa na fakultu nevrátim

Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave Mária Bieliková v rozhovore pre TREND tvrdí, že odchádza zo školy, pretože voľby neboli férové, obvinenia nového dekana Ivana Kotuliaka nepovažuje za relevantné a dúfa, že na fakulte bude pokračovať ozdravný proces.

Boj o školu s najlepšie platenými absolventmi pokračuje. Nový dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU Ivan Kotuliak začiatkom roka vyhodil zo školy svoju predchodkyňu a renomovanú IT výskumníčku Máriu Bielikovú.

Tento krok vyvolal odpor väčšiny zamestnancov aj študentov školy a masívnu petíciu za jej návrat. Protesty na škole upokojila až dohoda top predstaviteľov univerzity a fakulty o tom, že M. Bieliková sa môže na fakultu vrátiť, ale nebude kandidovať za senátorku v nadchádzajúcich voľbách do najvyššieho orgánu fakulty. Voľby však boli vyhlásené za neplatné a štrajková pohotovosť zamestnancov pokračuje. Navyše, exdekanka Mária Bieliková sa rozhodla na školu nevrátiť.

Rozhodli ste sa, že na fakultu sa nevrátite. Prečo?

Stratila som vieru, že demokracia na škole funguje. V polovici januára sme uzavreli dohodu medzi rektorom univerzity, novým vedením fakulty a vedením akademického senátu, že voľby do akademického senátu fakulty budú demokratické, transparentné a férové. Keďže dohoda sa neplní, ja sa nevraciam na fakultu.

Prečo považujete voľby do akademického senátu za nedemokratické?

Účelom každých volieb je zistiť vôľu voličov. Voľby do senátu fakulty sa uskutočnili, ale my stále nepoznáme vôľu voličov. Oficiálne nevieme, koľko voličov sa zúčastnilo, koľko získali jednotliví kandidáti. Vieme len to, že sa stala nejaká procesná chyba, ale keďže nebol zverejnený protokol z volieb, tak nevieme aká. V demokratických systémoch platí prezumpcia ústavnosti a zákonnosti volieb. To znamená, že výsledky volieb sa a priori považujú za platné a je možné využiť opravné mechanizmy na opravu prípadných chýb. Nie naopak, ako sa to stalo.

Mária Bieliková vyhlásila, že odchádza z FIIT STUZdroj: T. Nejedlý

„Malý“ akademický senát fakulty je nefunkčný a podľa dohody mal preto objektívnosť a transparentnosť volieb zabezpečiť „veľký“ senát univerzity. Ten nominoval volebnú komisiu a tá vyhlásila výsledky volieb za neplatné. Prečo to spochybňujete?

Volebná komisia nie je príslušná na vyhlásenie volieb za neplatné, nemá na to mandát ani oporu v žiadnych právnych predpisoch. Môže to zrejme riešiť senát univerzity, prípadne správny súd a ďalšie súdne inštancie. Nie komisia, tá nemôže len tak zatajiť vôľu voličov.

Predsedníctvo veľkého senátu vzalo neplatnosť volieb na vedomie, v pondelok bude veľký senát v pléne rokovať o návrhu na opakovanie voľby. Nebolo by vhodné tento dlhý a komplikovaný príbeh uzavrieť novým kolom, v ktorom voliči svoju vôľu zopakujú? Máte obavy, že sa dovtedy nejako zásadne zmenia okolnosti volieb?

