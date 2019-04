Pomáhate tým, čo neplatia, odkazujú exekútori Gálovi

30.04.2019, 16:30 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Slovenská komora exekútorov žiada ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby stiahol z parlamentu návrh zákona o zastavení starých exekúcií. Ten schválila vláda minulý týždeň. Kritizujú ho nielen exekútori, ale aj veritelia v celej svojej širokej palete počnúc zdravotnými poisťovňami a končiac bankami či poisťovňami.

Návrh nepočíta so žiadnou exekučnou amnestiou či odpustením dlhov tak, ako ich avizovala bývalá ministerka Lucia Žitňanská. Veritelia by však s domáhaním sa svojich práv museli začať odznova. Zároveň by znášali jednorazové náklady.

O čo ide

Návrh zákona, ktorým sa majú zastaviť staré exekúcie, schválila vláda minulý týždeň. Podľa materiálu sa majú zastaviť exekúcie spred apríla 2017 (keď sa významne menili exekučné pravidlá), a to vtedy, keď sú staršie ako päť rokov, počas ktorých sa nezistilo, že by mal dlžník majetok aspoň na pokrytie trov exekúcie.

Naopak, nezastavia sa napríklad vtedy, keď dlžník posledných 18 mesiacov pred zastavením splatil aspoň 15 eur.

Ani po zastavení exekúcií sa dlhy ľudí nezmažú. Veritelia však budú musieť žiadať o exekúcie znova podľa nového právneho poriadku platného od apríla 2017. Odvtedy sú exekúcie digitálne a prideľované exekútorom náhodným výberom. Pre dlžníkov to bude znamenať, že

