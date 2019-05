Existuje milión dôvodov, prečo by som mal mať ochranku, tvrdí Fico

14.05.2019, 13:03 | TASR

Expremiér Robert Fico je presvedčený o tom, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré by mal mať naďalej ochranku. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii.

„Som naďalej presvedčený, že existuje milión dôvodov, prečo by mala pokračovať,“ povedal na adresu svojej ochranky. Ak však úrad pre ochranu ústavných činiteľov zváži, že to tak nevidí, bude sa musieť podľa svojich slov zariadiť.

To, či niekto má alebo nemá nárok na ochranku, považuje za profesionálnu a odbornú vec. Zdôraznil, že je to mimoriadne vážna a osobná vec, ktorá sa netýka len jeho. „Niekedy mám pocit, že by mali byť chránení aj ďalší ľudia v mojom okolí,“ dodal s tým, že nechce, aby sa táto téma politicky zneužívala.

V tejto súvislosti tiež povedal, že obsahom politiky sa stala nenávisť. „Nikto na Slovensku neslúžil ako premiér tak dlho ako ja,“ skonštatoval R. Fico s tým, že premiér je prvá politická aj exekutívna línia.

Podotkol tiež, že ochranku bude mať do konca života aj súčasný prezident SR Andrej Kiska, ktorý podľa jeho slov počas svojho mandátu nič nerobil.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) nedávno novinárom povedala, že sa stretla s riaditeľom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a jednotlivé argumenty s ním prebrala. Skonštatovala, že „sú natoľko závažné, že ochranka je poskytovaná naďalej“.

Žiadosť o predĺženie Ficovej ochranky rezort vnútra schválil v septembri minulého roka. Dôvody, pre ktoré tak rozhodol, vtedy D. Saková špecifikovať nechcela, pretože podliehajú stupňu utajenia. Doplnila vtedy, že rozhodnutie budú prehodnocovať na mesačnej báze, a keď dôvody pominú, chránená osoba stráca nárok na ochranu.