Exriaditeľ štátneho Tiposu a exšéf IT idú do väzby. Skutok sa stal, tvrdí súd

05.12.2019, 17:11 | TASR

Bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Tipos Ján Barczi a bývalý šéf IT Miloš Prelec pôjdu do väzby. Rozhodol o tom vo štvrtok trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR. Na svojom verejnom zasadnutí tak vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý oboch v piatok 29. novembra nezobral do väzby.