Sociálna poisťovňa funguje v 80. rokoch, akurát s počítačmi, tvrdí jej bývalý šéf

18.04.2020, 14:00 | Miroslav Homola

Pandémia okrem iného zmenila aj fungovanie Sociálnej poisťovne. Aj po zmiernení opatrení sa niektoré jej procesy zrejme budú meniť. Jej bývalý šéf v rozhovore pre TREND hovorí, že Sociálnu poisťovňu sužujú aj populistické zákony a procesy fungovania, ktoré sa dajú prirovnať k 90. rokom.

V rozhovore sa dočítate: Prečo Sociálna poisťovňa dopláca na populizmus

Ako môže zmeniť jej fungovanie pandémia koronavírusu

Či by bolo možné skontrolovať si svoj budúci dôchodok na jednom mieste

Aké sú príčiny komplikácií v jej fungovaní

Čo majú poistenci očakávať od ročného zúčtovania v sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa (SP) v čase pandémie rieši najmä množstvo žiadostí o dávky. V prvých týždňoch bol v žiadostiach a pokynoch ako postupovať chaos. Mohla byť na niečo také vôbec pripravená?

Obávam sa, že nie. Ak by prišla pandémia v čase, keď som viedol Sociálnu poisťovňu ja, možno by bol priebeh veľmi podobný, ak nie identický. Ťažko povedať, čo by bolo, keby.

Slovensko podobnú situáciu v ére samostatnosti nezažilo. Musela niekedy Sociálna poisťovňa riešiť obdobnú situáciu s hromadnými žiadosťami o dávky?

Pokiaľ viem, tak nie. Situácia, ktorú zažívame, je unikátna, žiaľ v tom najhoršom zmysle slova.

Pre pandémiu musela SP v podstate prejsť na systém bezkontaktného fungovania. Emailové schránky a telefonické linky boli často preťažené. Bude to impulzom pre rozšírenie jej digitalizácie?

Verím, že áno. Tak ako koronavírus pravdepodobne prispeje k obrode školstva, na úradoch by mohol prispieť k zníženiu byrokracie, alebo aspoň k zvýšeniu stupňa elektronizácie.

Nebolo by pre všetkých jednoduchšie, ak by boli elektronické formuláre priamo na stránke Sociálnej poisťovne, kde by len každý vyplnil všetko potrebné a odoslal priamo do systému cez internet?

Myslím, že SP má už nejaké formuláre na svojej stránke zverejnené. Detailne som sa tejto záležitosti nevenoval, ale súhlasím, že zjednodušenie je vždy možné a žiadúce. Ide o nikdy nekončiaci sa proces.

Niektorí poistenci sa sťažovali, že formuláre sú neprehľadné a nevyznajú sa v návodoch. Je problém len v tom, že je krízový stav a nie všetko funguje na sto percent, alebo to je dlhodobejší problém?

Je to skutočne krízová situácia a myslím, že to čo kritizujete, je daň za rýchle riešenia v krátkom čase. Viem si predstaviť, že zamestnanci SP teraz pracujú pod veľkým tlakom, určite sa snažia a robia, čo vedia. Patrí im za to vďaka. Z dlhodobého hľadiska je situácia komplikovanejšia hneď z niekoľkých príčin. Prvou sú

