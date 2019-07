Exsiskár Tóth nepríde svedčiť na súd s Kočnerom, Šanta ho chce dať predviesť

31.07.2019, 09:34 | TASR

Niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Tóth nepríde svedčiť na stredajšie pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek televízie Markíza. Tóth to oznámil prostredníctvom sociálnej siete.

Ozrejmil, že ak by svoju verziu v súvislosti s prípadom mal potvrdiť pred súdom, museli by sa zmeniť bezpečnostné a ďalšie podmienky na Slovensku. „A to nie je v mojich rukách,“ uviedol. Na svojom portáli ďalej vysvetľoval svoje dôvody rozhodnutia.

P. Tóth mal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vypovedať v stredu, rovnako ako Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol Servis spolu s Marianom Kočnerom. Predvolanie na súd sa však P. Tóthovi nepodarilo doručiť. Tóthov syn políciu informoval, že jeho otec je v zahraničí a nevie, kedy sa vráti. Vypovedať nepríde ani Dučák, oznámil, že sa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov.

V kauze zmeniek mali obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotoviť štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov“. Obvinení Pavol Rusko sa bráni, že zmenky, o ktorých mal vedieť len úzky okruh ľudí, boli spôsobom, ako zachrániť televíziu.

Marian Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej, ktorá sa z účasti na pojednávaní ospravedlnila.

Aktualizované o 9:30

Šanta ho chce dať predviesť

Na začiatku stredajšieho pojednávania navrhol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, aby bol P. Tóth na pojednávanie predvedený políciou, čo by znamenalo, že by policajti Tótha vyhľadali a doviezli na súd aj proti jeho vôli. Obhajca Markízy Daniel Lipšic navrhol senátu, aby zvážil výpoveď svedka Tótha cez telemost.