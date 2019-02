Extra daň pre najbohatších. Prezidentská kampaň v USA sa začína zostra

Kým na Slovensku sa prezidentská predvolebná kampaň reálne začína pol roka pred voľbami, v USA je to oveľa skôr. Fakticky sa už spustila, hoci k urnám pôjdu Američania až v novembri 2020. Hlavný dôvod sú peniaze. Tých je v amerických kampaniach potrebné zohnať stále viac, a tak s fundraisingom treba začať čo najskôr.

Zhromažďovať peniaze však môže len niekto, koho ľudia poznajú, s čím priamo súvisí aj druhý dôvod skorého začiatku kampane. Je rozdiel medzi kandidátmi, ktorí sa už pokúšali o úspech v predchádzajúcich voľbách alebo sú všeobecne známi z iného dôvodu, a „nováčikmi“, ktorí stoja na začiatku a bežný Američan o nich nič netuší.

Kľúčové bude, kto vyzve súčasného prezidenta a republikána Donalda Trumpa, ktorý pôsobí na demokratov ako vyrážka na zadku. Poraziť ho môžu silné témy, preto sa dá očakávať, že kandidáti z konkurenčnej strany vyrukujú s oveľa radikálnejšou agendou, než akú Amerika doteraz zažila.

Zatiaľ sa zdá, že dôležitými témami bude progresívne zdaňovanie až do výšky 70 percent pre najbohatších ľudí či program Green New Deal, v rámci ktorého by USA do roku 2030 o polovicu znížili emisie uhlíka. Obe témy načala vychádzajúca hviezda demokratickej strany, 29-ročná kongresmanka z Bronxu Alexandria Ocasio-Cortezová.

Patrí k novej generácii politikov, pre ktorých je úplne prirodzené hľadať voličov na internete a neboja sa plávať v spleti sociálnych sietí. Svoje ľavicové postoje obhajuje na sociálnej sieti Twitter, kde zdieľa aj svoje kuchynské recepty a vo videách tancuje pred pracovňou. Pre svojich starších kolegov nedávno zorganizovala dokonca seminár na tému efektívnej práce na sociálnych sieťach.

Alexandria Ocasio-CortezováZdroj: Facebook / Alexandria Ocasio-Cortez

Nápad starý niekoľko desaťročí

