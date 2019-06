Facebook chce vyžmýkať peniaze aj dáta už aj z online obchodovania

10.06.2019, 16:03 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Najznámejšia sociálna sieť plánuje stiahnuť k sebe aj platby používateľov cez novú virtuálnu menu Libra. Pracuje na jej stabilite a možno bude konkurovať nielen bitcoinu, ale aj PayPalu.

Ešte pred rokom a pol Facebook plánoval zákaz reklamy podporujúce finančné produkty a služby spojené s kryptomenami. Považoval ich za nebezpečné. Dnes už plánuje vydávať vlastnú s pracovným názvom Libra. Na trh by sa mala dostať podľa webu TechCrunch už 18 júna, hoci iné zdroje tvrdia, že sa spustí až v roku 2020.

Rozšírenie

Nová mena by sa mohla volať Libra, čo je odvodené od medzibankovej sadzby LIBOR. V médiách sa však spomínal aj názor GlobalCoin.

„Hocijako sa Facebook rozhodne nazvať svoju kryptomenu, môže to otvoriť novú éru obchodu a platieb cez sociálne siete,“ tvrdí TechCrunch.

V prvom rade Libra môže slúžiť na drobné platby medzi priateľmi bez zbytočných či dokonca nulových poplatkov. Platby by mohli bežať cez Messenger alebo cez WhatsApp. Nová kryptomena by pomohla Facebooku v tom, že ľudia by nemuseli odchádzať z jeho prostredia na iné e-shopy či internet banking svojich bánk. Už dnes funguje na Facebooku MarketPlace, kde sa ponúka a kupuje čokolvek. Samotná transakcia však beží mimo prostredia sociálnej siete. A to sa majiteľom facebooku nepáči. Chcú mať pod kontrolou kompletný ekosystém, teda aj platbu.

Podobne platby fungujú na čínskej chatovacej službe WeChat, hoci tie nie sú v kryptomene.

Libru by mohli využívať ľudia pracujúci v zahraničí, ktorí by chceli lacno a rýchlo posielať usporené peniaze svojej rodine v domácej krajine. Dnes sú totiž medzinárodné prevody cez banky drahé a navyše trvajú niekoľko dní.

Facebook by mohol vyplácať aj svojich zamestnancov vlastnými elektronickými peniazmi, ak s tým budú súhlasiť. Nová mena by mohla ponúknuť výhody a zľavy aj pre obchodníkov. Nemuseli by platiť poplatky za platby platobnými kartami vo svojich online obchodoch bankám či kartovým firmám.

Na rozšírenie kryptomeny by mali slúžiť aj bankomaty, kde by sa dali zmeniť bežné peniaze za Libru. „Dôležitá pri úspechu novej meny bude kritická masa používateľov a či dokáže zabezpečiť jej stabilitu s garanciou dlhodobejšej udržateľnosti,“ myslí si Peter Géc, majiteľ firmy Infinity Consulting.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť