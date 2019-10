Facebook spúšťa sekciu so správami, vydavateľom bude platiť

Podľa agentúry AP by mohlo ísť o významný krok k napraveniu pošramotených vzťahov amerického internetového obra so spravodajskými spoločnosťami.

Facebook vo vyjadrení uviedol, že chce novou funkciou prinášať užívateľom pôvodné a dôveryhodné miestne spravodajstvo. Za týmto účelom uzavrel zmluvu s približne 200 vydavateľstvami, medzi ktoré patria aj najznámejšie americké denníky ako The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe či The Chicago Tribune.