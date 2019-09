Facebook zablokoval Netanyahovu stránku: Najdôležitejšie správy dňa

13.09.2019, 08:46 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Labouristi chcú agresívnu daň z finančných transakcií. Trump plánuje ďalšie predvolebné znižovanie sadzieb. Křetinský v Le Monde naráža na odpor novinárov

Facebook izraelského premiéra zablokovaný kvôli hejtom

Facebook na 24 hodín zablokoval stránku politickej strany Likud izraelského premiéra kvôli porušeniu pravidiel o neznášanlivosti. Stránka Likud, ktorá má 2,4 milióna fanúšikov, bola zablokovaná po tom, ako vyzýva na zabránenie vlády zloženej z „Arabov, ktorí chcú zničiť nás všetkých – ženy, deti a mužov“. V Izraeli prebieha predvolebná kampaň a Benjamin Netanjahu sa snaží o svoje piate znovuzvolenie za premiéra krajiny, píše ZeroHedge. Všeobecné pohoršenie nad jeho slovami mu v tom nemusí pomôcť.

Labouristi chcú agresívnu daň z finančných transakcií

Druhý najvplyvnejší muž v Labouristickej strane, John McDonnell, by rád rozšíril rozsah dane z finančných transakcií na zahraničné meny, deriváty úrokových sadzieb a komodity, aby vláda získala dodatočné zdroje na svoje plány. Finančný sektor zaplatil minulý rok na daniach 75 miliárd libier, pričom zamestnáva viac ako milión ľudí, píše Reuters. Kombinácia brexitu s labouristickou vládou by znamenala, že Londýn ako najväčšie finančné centrum na svete bude čoskoro minulosťou.

Dlhová brzda je dlhová brzda

Posledný týždeň v médiách prebieha množstvo úvah o spôsobe, ako navýšiť dlh Nemecka nad rámec, ktorý ustanovuje dlhová brzda. Olej do ohňa prilieva nemecký minister financií Scholz so snahou o balík na podporu infraštruktúry a klimatických zmien, ktorý by mohol byť realizovaný mimo oficiálneho rozpočtu. Tieto plány však schladila šéfka kresťanských demokratov Annegret Kramp-Karrenbauerová, ktorá tvrdí: „Dlhová brzda dáva federálnej vláde určitý priestor, avšak je limitovaná ústavou. Jej možnosti sú úzke“. Na otázku, či by sa vzdala vyrovnaného rozpočtu odpovedá, že dlhová brzda je nastaveným štandardom, píše Reuters. Boj o nemecké fiškálne stimuly, po ktorom tak zúfalo volá Draghi ale aj Lagardová, bude dlhý a ťažký.

Neprehliadnite Maďarsko – tajná zbraň Borisa Johnsona: Najdôležitejšie správy dňa

Slovenská ľavica sa rozdrobuje. ECB vytiahla bazuku, čo strieľa ako vzduchovka....

Trump plánuje predvolebné znižovanie sadzieb

V budúcom volebnom roku plánuje Biely dom znížiť sadzby pre rodiny so stredným príjmom, uvádza Reuters. „Bude to veľmi veľmi podstatné zníženie daní pre ľudí so stredným príjmom, ktorí pracujú tak tvrdo,“ povedal Trump. Vo štvrtok vyšla správa, že deficit amerického rozpočtu presiahol za 11 mesiacov fiškálneho roka čiastku jedného bilióna dolárov. Snaha o znovuzvolenie má v každej krajine rovnaké kontúry.

Křetinský v Le Monde naráža na odpor novinárov

Minulý október kúpil český miliardár Daniel Křetinský 10-percentný podiel v ikonickom francúzskom denníku Le Monde. Odvtedy prebieha spor medzi akcionármi a redakciou o nezávislosti média. Křetinský spolu s ďalší akcionárom Matthieu Pigassom odmietajú navrhovanú dohodu redakcie podpísať, keďže je podľa nich ekonomicky neprijateľná. „Nikdy v histórii sa nestalo, aby nový akcionár získal podiel v Le Monde bez schválenia redakciou,“ tvrdí pre Financial Times osoba blízka novinám. Ekonomický rozmer bude mať v čase digitalizácie médií čoraz väčší význam.