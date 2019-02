Fica chce na Ústavnom súde len 18 percent ľudí. Nepozdáva sa to ani voličom Smeru

03.02.2019, 20:14 | TASR

Predseda strany Smer-SD Robert Fico je možno jeden z najlepších kandidátov na post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, je to odborne zdatný a pripravený kandidát. Uviedol to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.

V prieskume, ktorý si televízia objednala od agentúry Focus, sa ľudí pýtali na názor ohľadom prípadného odchodu R. Fica do Košíc. Kladne túto predstavu hodnotilo len 18 percent opýtaných. Spomedzi voličov Smeru tento krok podporuje len 60 percent opýtaných. V strane však má očividne jeho plán podporu aj napriek tomu.

Znásilňovanie ústavy

Podľa J. Blanára predseda Smeru spĺňa všetky parametre na to, aby mohol byť sudcom ÚS. Ako uviedla v diskusnej relácii podpredsedníčka SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fico nespĺňa pravidlá, aby kandidoval na túto funkciu.

"On poslal niečo na výbor a neočakával, že člen ústavno-právneho výboru Ondrej Dostál (SaS) začne počítať roky jeho praxe a dôjde k výsledku, že nesplnil základné podmienky na funkciu ústavného sudcu," uviedla L. Ďuriš Nicholsonová.

To, čo sa deje, považuje "znásilňovanie ústavy najvulgárnejším spôsobom". Ako doplnila, SaS odmieta, že výbor niekoľkokrát po sebe opakovane hlasoval o tom, či Fico splnil alebo nesplnil podmienky. J. Blanár reagoval, že sa je potrebné zaoberať aj inými kandidátmi, nie len Ficom.

Neprehliadnite Fico ešte nie je ústavným sudcom a už šliape po ústave

Pozrite si nový diel relácie Zo zadného sedadla s Mariánom Leškom a Evou Mihočkovou

Fico ešte nie je ústavným sudcom a už šliape po ústave Toto má všetko s politikou, povedal Fico o Ústavnom súde

Expremiér a predseda Smeru to vyhlásil pred parlamentným výborom v rámci vypočutia...

Dankova kauza „cigánočka“

Obaja politici sa v diskusnej relácii zaoberali aj témou vulgarizácie v slovenskej politike. Ďuriš Nicholsonová uviedla, že ju z celej krajiny prekvapilo najmenej, keď ju uplynulý týždeň predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) nazval "cigánočkou zo SaS".

"Uráža ma, odkedy som nastúpila do funkcie. Väčšinou sa to deje, keď tam nie sú kamery," povedala s tým, že ospravedlnenie od neho neočakáva. J. Blanár potvrdil, že túto situáciu by mal vysvetliť Danko, vulgarizácia je pre neho neprijateľná.

Z nekorektného správania obvinila Ďuriš Nicholsonová aj podpredsedu poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslava Číža. "Na poslednom poslaneckom grémiu prišiel s tým, že takáto žena, ako som ja, takéto nevzdelané nič si nezaslúži rod. Navrhol kolegom, aby ma titulovali ako "toto" alebo "ono". Keď som sa hlásila o slovo, vyvolávali ma s tým, že toto sa hlási," povedala poslankyňa.

Zdroj: TASR / Martin Baumann

Úniky vadia obom

Podľa J. Blanára by sa situácia okolo vyšetrovania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka mala prenechať orgánom činným v trestnom konaní. "Znepokojuje ma, že dnes bez akýchkoľvek problémov máme vyšetrovateľov, prokurátorov aj tých, čo hneď vyjadria súd a nenecháme to na tých, ktorí majú konať," povedal.

Zároveň potvrdil, že nevie, z akých dôvodov bol novinár ešte pred vraždou lustrovaný. "Ak vyjdú na povrch informácie, ktoré sú predmetom vyšetrovania, čo by sa nemalo stať, toto by sme mali predovšetkým odsúdiť,“ poznamenal.

Aj v SaS si uvedomujú, že dochádza k úniku informácií z vyšetrovania. "Myslím si, že vo vyšetrovacom tíme je veľa poctivých policajtov, ktorí majú pochybnosti o tom, či budú môcť viesť vyšetrovanie poctivo," uzavrela L. Nicholsonová.