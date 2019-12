Fica obvinili a Vallo dvíha dane v Bratislave: Najdôležitejšie správy dňa

05.12.2019, 18:30 | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu Smeru-SD Roberta Fica z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Poslanci za Smer-SD považujú obvinenie svojho straníckeho šéfa R. Fica za útok na Smer-SD. Na štvrtkovej tlačovej konferencii oznámili, že budú iniciovať zvolanie parlamentného brannobezpečnostného výboru, na ktorom sa chcú na tieto okolnosti pýtať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ako aj policajného prezidenta Milana Lučanského.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami 17 bratislavských mestských častí navrhujú zvýšiť daň z nehnuteľností na území hlavného mesta. Tá by sa mala podľa spoločného návrhu zvýšiť v priemere o 45 až 50 percent, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. O tom, či sa od januára 2020 tieto dane zvýšia a o koľko, budú ešte rozhodovať bratislavskí poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Hlavné mesto pritom očakáva, že zvýšením sadzby tejto dane by mohlo do jeho rozpočtu pribudnúť ročne viac ako 12 miliónov eur. Polovica z trojročného výnosu, teda okolo 18 miliónov eur, by mala byť použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov, ďalších 18 miliónov eur by sa mohlo použiť na skvalitnenie verejného priestoru.

Predĺženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami preskúma Ústavný súd SR. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý zmenu prináša, dala na Ústavný súd prezidentka Zuzana Čaputová. Žiada aj pozastavenie účinnosti právnej normy, potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Poslanci Národnej rady (NR) SR 26. novembra prelomili veto prezidentky a novelu zákona opätovne schválili. Hlava štátu namietala, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či na zhromažďovanie a šírenie informácií.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte zvažuje svoje zotrvanie vo funkcii. Oznámil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa s ňou vo štvrtok stretol. Chce, aby na ministerstve zotrvala a vyjadril jej plnú podporu. Verí, že A. Kalavská, ktorá chce odísť pre stiahnutú reformu nemocníc, svoj postoj prehodnotí.

P. Pellegrini A. Kalavskej vyjadril plnú podporu aj dôveru. Jeho rozhodnutie stiahnuť reformu z parlamentu nepovažuje za neúspech A. Kalavskej. „Práve naopak, pani ministerku považujem za správnu osobu na správnom mieste,“ skonštatoval premiér s tým, že urobila v rezorte obrovské množstvo práce a je čo ešte robiť aj do konca volebného obdobia.

Francúzsko vo štvrtok ochromil časovo neobmedzený celoštátny štrajk proti plánovanej dôchodkovej reforme, v dôsledku ktorého došlo v častiach krajiny ku kolapsu verejnej dopravy, ako aj uzatvoreniu škôl a znefunkčneniu mnohých služieb. Mnohí rodičia museli narýchlo hľadať opateru pre svoje deti po tom, ako učitelia odmietli prísť do práce, pričom množstvo zamestnancov zostalo pre kolabujúcu verejnú dopravu pracovať z domu.

V krajine nepremávalo následkom protestov až 90 percent vlakov triedy TGV a regionálnych liniek. Spoločnosť Air France zrušila 30 percent vnútroštátnych letov, ako aj 15 percent medzinárodných letov na krátku vzdialenosť. V Paríži pre štrajk uzatvorili 11 zo 16 liniek metra, pričom turisti nemohli navštíviť ani Eiffelovu vežu.