Fico chce vysvetliť reformu nemocníc, ministerka mu ponúkla stretnutie

09.07.2019, 16:12 | TASR

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) je spolu so svojím tímom pripravená detailne vysvetliť predsedovi Smeru-SD Robertovi Ficovi projekt stratifikácie slovenských nemocníc. Obe kancelárie si už dohodli termín stretnutia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„Chceme ubezpečiť, že materiál stratifikácie nie je o rušení nemocníc, ale o nastavovaní parametrov kvality. Projekt by do systému po prvýkrát v histórií Slovenska priniesol merateľné kritériá výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Zároveň zadefinuje pravidlá pre novú minimálnu sieť nemocníc, ktorá sa oproti súčasnosti práve naopak niekoľkonásobne zvýši,“ priblížilo ministerstvo.

Ako ďalej Eliášová vysvetlila, v súčasnosti je minimálna sieť nastavená len na 13 všeobecných nemocníc, ktoré majú zákonom stanovenú garanciu zazmluvnenia.

Stratifikácia by ich počet mala zvýšiť na najmenej 46, a to v optimálnom rozložení po celom Slovensku. Zmeny by boli podľa MZ SR implementované postupne, a to v horizonte 11 rokov, pričom všetky zdravotnícke zariadenia by boli na rovnakej štartovacej čiare a mali prechodné obdobie na splnenie kritérií.

„Stratifikácia by pacientom priniesla kvalitnú, bezpečnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť a zvýšila by efektivitu vynakladaných zdrojov na ústavnú zdravotnú starostlivosť,“ akcentuje rezort zdravotníctva.

Robert Fico v utorok na tlačovej konferencii vyzval Andreu Kalavskú, aby za ním prišla a povedala mu, čo je cieľom projektu, a rovnako, aby uviedla aj to, aké sú jeho riziká. „Ak je riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť aj rušenie nemocníc, takéto rozhodnutie a takéto riziko si vyžaduje politické posúdenie. My sme zatiaľ v Smere-SD nerokovali na tému, aké dôsledky môže mať stratifikácia,“ povedal s dôvetkom, že doteraz sa témou nezaoberali ani na koaličnej rade.