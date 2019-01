Fico má predpoklad na to, aby bol sudcom ÚS, tvrdia ministri z Mosta-Híd

09.01.2019, 11:38 | TASR

Ministri Mosta-Híd László Sólymos a Árpád Érsek si myslia, že Robert Fico (Smer-SD) má predpoklad na to, aby mohol byť ústavným sudcom. Uviedli to v stredu pred rokovaním vlády SR.

Minister životného prostredia L. Sólymos si myslí, že čo sa týka skúseností a kvalifikácie, má R. Fico na to, aby mohol byť ústavným sudcom. „Určite by som volil takých kandidátov, pri ktorých by som mal záruky, že by na tých pozíciách obstáli,“ povedal šéf envirorezortu. Zároveň potvrdil, že o jeho kandidatúre sa dozvedel v utorok.

Podľa Á. Érseka, keď R. Fico spĺňa všetky podmienky, ktoré zákon ustanovuje, môže sa o túto funkciu uchádzať. Na otázku, či by bol R. Fico nezávislým ústavným sudcom, poznamenal, že „je to svedomie toho, kto ide robiť ústavného sudcu“.

Opozícia tvrdí, že politici nepatria na Ústavný súd SR. Vyhlásil to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Ján Marosz a naznačil, že hnutie nepodporí kandidátov z politických radov.

Politické nominácie na kandidátov na ústavných sudcov kritizuje aj mimoparlamentná strana Spolu, hovorí, že voľba kandidátov by mala byť verejná a transparentná.