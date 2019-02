Fico na tretí pokus prešiel cez výbor. Môže sa stať ústavným sudcom

07.02.2019, 09:53 | TASR | sch

Predseda Smeru-SD Robert Fico spĺňa predpoklady na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu SR. Rozhodol o tom parlamentný ústavnoprávny výbor, čím odobril Ficovu kandidatúru na ústavného sudcu. Za hlasovalo sedem poslancov, proti boli šiesti.

Výbor hovoril o Ficovej právnickej praxi, ktorú opozícia spochybňovala. Expremiér dodal viaceré materiály, ktoré majú dokazovať jeho 15-ročnú právnickú prax. Dokazoval ju aj prednášaním na univerzite, poradenstvom pre mimovládnu organizáciu či obhajobou obete trestného činu. Opozícii sa zdali argumenty naďalej problematické, pretože na tieto činnosti nie je nevyhnutné právne vzdelanie druhého stupňa.

Miroslav Beblavý zo Spolu nechápal, prečo Univerzita Konštantína Filozofa, na ktorej R. Fico externe učil, v roku 2019 dodatočne menila názov jeho predmetu na „Ľudské a občianske práva“. Tento predmet navyše neučil mladých právnikov, ale politológov. Ak by sa táto činnosť R. Ficovi nezarátala, chýbali by mu do 15-ročnej právnickej praxe 3 mesiace.

Rozhodujúci hlas vo výbore mala Irén Sárközy (Most-Híd), ktorá nahradila Petra Kresáka. Ten tiež kandiduje a nechcel sa zúčastňovať na rozhodovaní o kandidátoch. To ale spôsobilo rovnosť hlasov opozície a koalície, čo viedlo pôvodne k neprijatiu uznesenia k Ficovej kandidatúre.

I. Sárközy vo výbore zdôrazňovala, že hlasuje iba o tom, či Fico spĺňa predpoklady, teda či má 40 rokov, právnické vzdelanie a 15-ročnú právnickú prax. „Rozhodujem sa podľa toho, čo je na papieri,“ opakovala.

Dodala, že jej štvrtkové hlasovanie vo výbore neznamená podporu R. Ficovi v samotnej voľbe v pléne. V minulosti dokonca veľmi jednoznačne naznačovala, že za neho v parlamente hlasovať nebude, pretože ju „oslovilo iných 18 kandidátov“.

Ondrej Dostál z klubu SaS upozornil napríklad na to, že expremiér bol na vojenčine, čo sa podľa neho nedá zarátať do právnickej praxe. „Je zjavné, že Robert Fico nemá 15 rokov právnickej praxe,“ vyhlásil.

I. Sárközy reagovala, že aj ona má pochybnosti pri niektorých záležitostiach. „Ale ak človek na katedre napíše, že potrebovali také vzdelanie, tak sa budem riadiť podľa toho, čo mám na papieri,“ uviedla. Narážala na to

R. Fica sa zastal predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD). Opozícia podľa neho takto nespochybňovala prax u iných kandidátov. „Šikanujete tu jedného kandidáta,“ vyčítal opozícii.

O expremiérovi hlasoval výbor opätovne preto, že pôvodne neprijal uznesenie. Plénum Národnej rady SR bude tak vyberať 18 kandidátov na ústavných sudcov z celkového počtu 39, 40. uchádzačka Lucia Kurilovská kandidatúru stiahla.