Fico popiera nelegálne financovanie svojej strany

17.10.2019, 11:41 | TASR

Predseda Smeru-SD Robert Fico naďalej neodpovedal na otázku, či bol v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Spájanie Smeru-SD s Gorilou odmieta. Tvrdí, že médiá kryli „prasačiny“ Dzurindovej vlády.

K údajnej nahrávke z kauzy Gorila sa R. Fico vyjadrovať nechce, hovorí, že chce vyšetrenie kauzy. Trvá na tom, že nič protiprávne neurobil, a vylučuje nelegálne financovanie Smeru-SD. „Nechcem to relativizovať, chcem, aby sa Gorila vyšetrila. Ak je aj pravda, čo je tam, nič neetické a protiprávne som neurobil,“ zdôraznil R. Fico. Zároveň tvrdí, že na nahrávke sú prvky, ktoré nesedia. Poznamenal, že nikdy predtým úryvok z nahrávky Gorily nepočul.

R. Fico nevylučuje stretnutia so spolumajiteľom finančnej skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. Označil ho za podnikateľa, ktorý chce stranu Smer-SD ničiť. „S Jaroslavom Haščákom som sa stretol pri rôznych príležitostiach. To, že mu Iveta Radičová varila klobásky, to je v poriadku?“ reagoval Fico.

Šéf Smeru-SD naďalej odmieta spájanie svojej strany s kauzou Gorila, opakuje, že je to kauza Dzurindovej vlády. Médiá sa podľa neho majú obrátiť na politikov, ktorí boli vtedy vo vláde. Spomenul napríklad Mikuláša Dzurindu, Pavla Hrušovského aj Bélu Bugára, ktorý je s R. Ficom v súčasnej koalícii. Predseda Smeru zároveň vylúčil nelegálne financovanie jeho strany. „Vylučujem akékoľvek nelegálne financovanie Smeru. Naše účtovníctvo je perfektné, prešlo viacerými kontrolami a žiadny kontrolný orgán nevyčítal pochybenia Smeru,“ doplnil R. Fico.