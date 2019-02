Fico predsedom Ústavného súdu. Aj cez mŕtvoly

12.02.2019, 20:40 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Názor | Jednu vlastnosť treba na politikovi Robertovi Ficovi obdivovať. Nevzdá sa, ani keď už po údere leží na zemi a je zjavné, že prehral.

Treba povedať, že R. Fico najviac bojuje najmä vtedy, keď bojuje za seba. A to sa momentálne deje.

Šéf Smeru chce byť predsedom Ústavného sudu, nie radovým ústavným sudcom. Od jesene na tom pracuje. Najskôr rokoval s prezidentom. Ponúkol mu, že mu poslanci odobria kandidátov, ak sa prezident nebude stavať na zadné. Obchod sa však nekonal.

Prezident z kola von

Potom sa snažil hlavu štátu celkom vyradiť z hry, keď v parlamente takmer prešiel návrh ústavného zákona, podľa ktorého by už prezident nevymenovával ústavných sudcov, ak by ich parlament zvolil ústavnou väčšinou hlasov. Smeráci sa vtedy dohodli s Kotlebovcami a tiež so Sme rodina. Napokon smeráci réžiu nezvládli.

Avšak naďalej robili všetko pre to, aby sa ich šéf na Ústavný sud dostal. Na poslednú chvíľu ho medzi kandidátov ústavných sudcov predložil poslanec Martin Glváč. Únikový plán do Košíc mu skomplikovali chýbajúce mesiace právnickej praxe. Ústavnoprávny výbor jeho kandidatúru odobril až na druhý pokus.

