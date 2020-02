Fico s Dankom trináste dôchodky nepotrebujú. Viac by im prospelo, ak by neboli

13.02.2020, 10:45 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Názor | Keď Igor Matovič strhol na seba pozornosť vďaka internetovej ankete o podmienkach vstupu do koalície, ešte netušil, že Smer a SNS tento jeho tromf prebijú rozhadzovaním peňazí.

Len málokto pochybuje o skutočnej motivácii politikov, ktorí krátko pred voľbami navrhli zrušiť diaľničné známky, zdvojnásobiť rodinné prídavky a zaviesť trinásty dôchodok. V skutočnosti však svoj cieľ môžu dosiahnuť aj bez toho, aby niekomu peniaze skutočne pribudli. Pretože ich hlavným cieľom nie je pomôcť ľuďom, ale získať hlasy. A v tomto prípade, to môže byť úplne zadarmo.

Ak by politikom súčasnej koalície skutočne záležalo na tom, aby penzisti dostali trináste dôchodky či rodičia dvojnásobné prídavky, mohli to už dávno urobiť. Smer i SNS sú spolu pri moci už štyri roky, mali teda dosť času, aby tieto opatrenia schválili.

Prichádzajú sociálni netvori

Problémom je, že volič má často krátku pamäť. Ak by vláda odklepla tieto balíčky už na začiatku svojho funkčného obdobia, do volieb by volič mohol ľahko zabudnúť, komu za ne vďačí a neodmenil by svojím hlasom tú správnu stranu.

Naproti tomu, ak návrh príde do parlamentu necelé dva týždne pred voľbami, ľudia si to dobre zapamätajú. A čo je pre politikov najlepšie, vôbec nezáleží na tom, či niekto viac peňazí skutočne dostane alebo nie. Dokonca je pre nich lepšie, ak sa žiadne rozdávanie peňazí konať nebude.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť