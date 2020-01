13. dôchodok aj prídavok. Fico pred voľbami pridáva nové sľuby

18.01.2020, 12:09 | TASR

Žiadna politická strana v histórii Slovenska neprešla takým mediálnym masakrom ako Smer-SD. Vo svojom príhovore to uviedol predseda strany Robert Fico na sobotňajšej programovej konferencii Smeru-SD v Banskej Bystrici. Zároveň si myslí, že strana má na to, aby vyhrala vo februári parlamentné voľby. Rovnako pochválil prácu vlády SR a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Pripomenul i to, že Smer-SD je čisto antifašistická strana.