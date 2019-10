Fico sa priznal, že načierno financoval kampaň Smeru, tvrdí Matovič

16.10.2019, 19:00 | TASR

Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico sa priznal, že načierno financoval kampaň svojej politickej strany. V súvislosti s údajnou nahrávkou kauzy Gorila to v stredu vyhlásil líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič. R. Fico sa podľa neho na nahrávke sám priznal. I. Matovič zároveň dodal, že je to naozaj kauza druhej vlády Mikuláša Dzurindu, najväčší podiel na tom mala SDKÚ s Miroslavom Beblavým, súčasným lídrom mimoparlamentnej strany Spolu-OD.

„V kľúčovej časti sa priznáva k tomu, že legalizoval príjmy z trestnej činnosti,“ povedal I. Matovič v súvislosti s R. Ficom a nahrávkou. Podľa I. Matoviča mala stáť kampaň Smeru-SD 284 miliónov slovenských korún, pričom oficiálne priznali len desať a pol milióna. Poznamenal, že líder Smeru-SD by sa mal postaviť pred vyšetrovateľa. „Je to explicitný dôkaz, že R. Fico načierno financoval kampaň strany Smer-SD,“ dodal.

I. Matovič zároveň kritizoval stredajšie vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ten povedal, že R. Fico môže pokojne spávať, pretože nič nepotvrdzuje, že by páchal trestnú činnosť. I. Matovič dodal, že by mal do volieb očistiť kandidátku strany, rovnako by to ale podľa jeho slov mali urobiť aj ostatné strany, ktorých členovia vtedy v kauze figurovali.

Podotkol tiež, že Gorila je kauza druhej M. Dzurindovej vlády a sú v nej „namočené“ všetky politické strany, najmä SDKÚ. V tejto súvislosti spomenul lídra mimoparlamentnej strany Spolu-OD a nezaradeného poslanca M. Beblavého.

Ten podľa I. Matoviča „hrubým a nemorálnym spôsobom“ zavádza verejnosť. Tvrdí, že pre Gorilu nebojoval proti Anne Bubeníkovej pred voľbami, kedy by to ohrozilo jeho miesto na kandidátke SDKÚ, ale až po voľbách.

I. Matovič zdôraznil, že každý, kto je v kauze spomenutý, by nemal byť ďalej v politike, rovnako ako ľudia, ktorí vtedy o kauze vedeli a mlčali. Rovnako kritizoval spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka. Ten by podľa jeho slov mal prísť o svoj majetok rovnako ako iní podvodníci.

Viaceré redakcie slovenských médií dostali mailom link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Skupina Penta, ktorej spolumajiteľ J. Haščák má byť jedným z aktérov na nahrávke, už avizovala, že podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Rovnako spochybňuje autenticitu nahrávky.

Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi Haščákom s politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006.

Nahrávku Gorily našla polícia v decembri 2018 v dome podnikateľa Mariana Kočnera. Jej autenticitu potvrdil pre viaceré médiá odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica.