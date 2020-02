FIIT smeruje do štrajku, univerzita voľby neuznala

Požiadavka zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v štrajkovej pohotovosti nebola splnená. Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v pondelok na mimoriadnom zasadnutí odobril vyhlásenie januárových volieb do senátu fakulty za neplatné. Fakulta s najžiadanejšími absolventmi na trhu práce tak smeruje do štrajku. Ten by mal ochromiť výučbu na škole už o dva týždne.