Finančníci z Arca Capital kúpili elektrárne z kauzy biomasaker

Dve veľké elektrárne z čerstvej kauzy biomasaker už ovládla investičná skupina Arca Capital. Stalo sa tak v závere minulého roka. V oboch elektrárňach, v Bardejove a v Topoľčanoch, mala skupina podiely už od roku 2016. Len to nebolo verejne známe. Až teraz vyplatila ostatných majiteľov a vystúpila z tieňa.

Stalo sa tak v období, keď obe elektrárne riešia reputačné problémy. Lesoochranárske združenie VLK ich obvinilo, že spaľujú aj kvalitné drevo. A že tak robia s pomocou štátu, ktorý ich biznis dotuje cez garantované výkupné ceny. Ochranári v parlamente pretlačili zákon, ktorý mal spaľovanie kvalitného dreva obmedziť.

Celková hodnota transakcie bola podľa zástupcu Arca Capital Mateja Danóciho 60 miliónov eur. Suma zahŕňa získanie prvých podielov v roku 2016, tých zvyšných v roku 2018, a tiež splatenie záväzkov voči bankám.

Arca by chcela tieto elektrárne prepojiť s inými svojimi aktivitami. V Topoľčanoch by chcela vykurovať vlastné pripravované priemyselné parky, na východnom Slovensku kúpiť ďalšie píly, z ktorých by potom získala odpadové drevo. Kúpiť by chceli aj lesy.

Elektrárne zároveň nadväzujú na existujúce aktivity Arcy v drevárstve. „Myšlienka akvizície týchto zdrojov bola spojená s tým, že my ako podnik drevospracujúceho priemyslu máme dostatok odpadového dreva a zároveň spracúvame biomasu v lesoch,“ uvádza pre TREND M. Danóci. Aj do topoľčianskej elektrárne dovážali dlhé roky biomasu.

Dilema o biomase

Spoločnosť sa bude musieť vyrovnať s novou legislatívou, ktorú presadili ochranári. Energetici nemajú úplne jasno, ako si ju majú vykladať. O čo v nej ide?

V zákone

