Finančný sprostredkovateľ: Ceny bytov by mohli byť aj niekoľkonásobne vyššie

Finančný sprostredkovateľ Imrich Schlosser pracuje v biznise osem rokov. Pre TREND hovorí, prečo môžu ceny bytov ešte rásť, koľko ľudí vlastní byt ako investíciu, že úroky na hypotéky sú ešte stále vysoké, ale prezrádza aj to, koľko peňazí mesačne dokáže zarobiť finančný sprostredkovateľ.

V rozhovore sa dočítate: čo sa skrýva za rastom cien bytov

kedy môžu nájomné byty vytvoriť tlak na pokles cien

priemerne po koľkých rokoch rušia Slováci životné poistky

na akú sumu sa treba poistiť pri splácaní úveru a v prípade straty práce

v čom sa pri exekúcii či rozvode líši životné investičné poistenie od priameho investovania

Finanční sprostredkovatelia majú pre klientov zabezpečiť najvýhodnejšiu ponuku na trhu. Znamená to, že musia mať a majú zmluvy so všetkými finančnými inštitúciami?

Väčšina sprostredkovateľských firiem má zmluvu iba s časťou finančného trhu. Zato tí najväčší sprostredkovatelia disponujú oveľa širším rozsahom veľkých partnerov, čo prináša úplne iný rozmer poradenstva. Veľké banky či poisťovne dokážu dať klientom výhodné ponuky, pretože ani dočasnú malú stratu necítia ako problém. Pri veľkých partneroch existuje navyše menšie riziko nestability či krachu.

Na druhej strane, nový hráč na finančnom trhu síce takmer vždy príde so zaujímavou ponukou, lenže ktorý sprostredkovateľ klientovi zaručí, že malý subjekt na trhu vydrží desiatky či stovku rokov ako niektoré zabehnuté inštitúcie?

Sú finanční sprostredkovatelia viazaní len tými hráčmi na trhu, ako sú banky a poisťovne, s ktorými ich holding či matka uzatvorili zmluvy?

Individuálne zmluvy s inými spoločnosťami sprostredkovatelia pre klienta nemôžu vybavovať. Nie je na to však ani dôvod. Tých partnerov majú veľké sprostredkovateľské holdingy dostatočne veľa, v niektorých prípadoch ich môže byť aj tridsať. Vždy si je z čoho vybrať. Napokon, pre sprostredkovateľa nie je ani možné detailne ovládať všetky ponuky vrátane tých od malých hráčov.

Práca sprostredkovateľa sa v minulosti ľuďom spájala s predajom poistiek. Aj tie však často predstavujú komplexný produkt s množstvom výhod a nevýhod. Dá sa na sprostredkovanie a poradenstvo vôbec pozerať len cez jeden produkt?

Rozhodne nie. Aj z tohto dôvodu hovorím, že absolútnou alfou a omegou je, aby finančný poradca alebo sprostredkovateľ na začiatku vypracoval klientovi dlhodobý plán, ktorý zohľadní všetky potreby a ciele konkrétneho človeka.

Jedným z problémov poistiek býva to, že suma, na ktorú je človek poistený, býva podhodnotená alebo zbytočne nadhodnotená. Z čoho vychádzate vy?

Držím sa pravidla, že klient by mal byť krytý do výšky nesplatených častí svojich úverov, pokiaľ nemá iné dostatočné finančné zdroje. Napríklad, pre prípad straty zamestnania alebo inej vážnej nepredvídanej udalosti hovorím o zabezpečení v prípade živiteľa rodiny vo výške šesť- až dvanásťnásobku mesačného príjmu. Je to obdobie, počas ktorého sa spravidla finančný problém vyrieši a nahradí sa výpadok príjmu.

Schlosser ImrichZdroj: Maňo Štrauch

Veľa ľudí nedokáže pri investícii dodržať jej časový rámec. Investičné životné poistenie zrušia pred uplynutím lehoty, na ktorú bolo uzatvorené. Čo je za tým?

Jedným z dôvodov býva práve nepredvídateľná situácia, napríklad strata práce, zdravotný problém alebo nečakaná situácia v rodine. Preto je zmysluplné zabezpečiť sa proti takýmto situáciám. Často však dochádza k tomu, že si chce človek kúpiť niečo, s čím pôvodne nepočítal. A je preto ochotný obetovať pôvodný cieľ ešte pred uplynutím plánovanej lehoty investovania, to znamená v čase, keď na nej ešte ani nezačal zarábať.

Na finančných trhoch nie je riziko, ale istota poklesov.

K rušeniu investičných produktov došlo vo veľkom aj v čase krízy, keď padali akcie.

Svoju úlohu zohrala panika a mediálny chaos. Bola to však, naopak, výnimočná šanca využiť lacné nákupy na dokúpenie investícií. Mnohí Slováci však svoje investičné produkty jednorazovo zrušili, lebo sa cítili podvedení. Jedno zo základných pravidiel však znie, že na finančných trhoch nie je riziko, ale istota poklesov. Navyše predčasným zrušením klienti nevyužili fenomén zloženého úročenia. Investovanie je v prvom rade dlhodobá záležitosť s dopredu stanoveným investičným horizontom.

Aký je u nás priemerný vek investičných poistiek?

Pri produktoch dospelých Slovákov by som to odhadol zhruba na sedem rokov. Ide spravidla o klientov, ktorým nemá kto odborne poradiť a hlavne zrozumiteľne vysvetliť podstatu produktu. U detí je to ďaleko viac. Neznamená to, že by už rodičia nemali dosah na ich investície, práve naopak. Majú však voči deťom záväzok. Správajú sa zodpovednejšie. Sú disciplinovanejší. Na úspory detí väčšinou nesiahajú.

Veľkou témou sú dnes byty. Kto stojí za rastom ich ceny? Developeri sa odvolávajú na rast stavbárskych cien či na pomalé konania na úradoch, v dôsledku ktorých ponuka nekryje dopyt.

Za zvyšovaním cien bytov teraz, ale najmä v budúcnosti vidím veľa zásadných faktorov. Medzi inými je to

