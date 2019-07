Fíni majú progresívne pokuty pre vodičov. Hviezda NHL musí zaplatiť desiatky tisíc eur

09.07.2019, 16:40 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Fínsko sa vyznačuje nielen progresívnym zdaňovaním, ale aj platením pokút za dopravné prehrešky. Najnovšie sa o tom presvedčil fínsky hokejista Rasmus Ristolainen, ktorý v NHL hráva za Buffalo Sabres.

Talentovaný fínsky obranca by zrejme dostal v iných krajinách pre neho celkom zanedbateľnú pokutu. Lenže v jeho rodnom Fínsku platia oveľa prísnejšie pravidlá pri dopravných priestupkoch. Pokuty za dopravný delikt sa tam odvíjajú na základe špeciálneho vzorca, pri ktorom sa pozerá na celkový príjem a majetok toho, kto priestupok spáchal.

V meste Turku 24-ročný obranca prekročil povolenú rýchlosť. V oblasti, kde bola maximálna povolená rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, šiel vo svojom aute Mercedes-Benz G 500 rýchlosťou 81 kilometrov za hodinu.

Keďže R. Ristolainen hrá v NHL, kde sa točí najviac peňazí v hokejovom svete, a ročne zarobí približne v prepočte 4,8 milióna eur, hokejista má zaplatiť rekordnú pokutu v histórii Fínska – ide o sumu 120 680 eur a hrozí mu, že mu bude na tri mesiace odobratý vodičský preukaz.

V minulosti pokuty vo Fínsku platili aj ďalší hokejisti. Vlani to bol napríklad Aleksander Barkov z Floridy Panthers. Na mieste, kde zákony povoľujú maximálnu rýchlosť 60 kilometrov za hodinu, vytiahol zo svojho auta druhý muž draftu z roku 2013, rýchlosť 105 kilometrov za hodinu. Domov mu dorazila pokuta vo výške 46 675 eur.

Desiatky tisíc platili za rýchlosť aj hokejisti Leo Komarov či legendárny Teemu Selänne. Doteraz najvyššiu pokutu vo Fínsku zaplatil bývalý šéf Nokie Anssi Vanjoki, ktorému bola vyrúbená pokuta vo výške 116-tisíc eur po tom, ako na svojej motorke šiel rýchlosťou 75 kilometrov za hodinu v zóne, kde je päťdesiatka.

Ako funguje systém denných pokút

Vo Fínsku sa pokuty vypočítavajú z takzvaných denných pokút a tento systém Fínsko pozná od roku 1920. Denné pokuty sa vypočítajú ako polovica čistého príjmu, ktorý je následne znížený o výdavky spojené so starostlivosťou o deti a životné minimum.

Alkohol za volantom môže vodiča vyjsť na sumu, ktorá sa rovná 40 denných pokút, čo je konštanta, ktorú vyrúbili aj fínskemu hokejistovi. Kto teda denne zarobí 10 eur, by tak mal zaplatiť pokutu 400 eur, kto zarába denne 5 000 eur, by mal dostať pokutu 200-tisíc eur. Vo Fínsku sú daňové priznania všetkých daňovníkov verejne prístupné, takže výpočet je o to transparentnejší.

Model, ktorý sa kritizuje

Fínsky model vyvoláva už dlhšie konfrontácie. Kritici argumentujú, že systém nemá nič spoločné s rovnosťou pred zákonom – to znamená, že nie je možné vyberať za rovnaký priestupok od rôznych ľudí rôzne vysoké pokuty.

Lenže obhajcovia systému argumentujú, že zmyslom trestu je chrániť spoločnosť. Na rovnosť zabudnete v tom zlomku sekundy, kedy vaše auto začne z diaľnice vytláčať drahé SUV. Pokuta 100 eur tak môže byť pre niekoho existenčný problém, pre iného maličkým poplatkom za skvelý adrenalínový zážitok, hoci sa nikomu nič nestalo.

Pod silnú kritiku sa systém dostal naposledy v roku 2015, keď musel fínsky milionár Reimi Kuisla zaplatiť pokutu vo výške 54-tisíc eur. Pokuta mu bola vyrúbená zo sumy 6,6 milióna eur, ktoré priznal v roku 2013 v daňovom priznaní. Čo spravil? Na ceste s povolenou maximálnou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu šiel niečo viac než sto kilometrov a dostal trest vo výške ôsmich denných pokút.

Po vyrúbení pokuty vypisoval na Facebooku rozhorčené statusy a tvrdil, že sa z Fínska odsťahuje. Nebola to pritom jeho prvá pokuta. V roku 2013 mal zaplatiť dokonca 63 448 eur. Napokon sa odvolal a zaplatil len necelých 5 500 eur. Odvolať sa plánuje aj mladý hokejista, ktorý tvrdí, že pri rýchlej jazde mu tachometer neukazoval správnu rýchlosť a zdôraznil, že jeho auto malo bezpečnostné prvky.

Podobný systém pokút má aj Švajčiarsko, kde sa výška trestu vypočíta na základe príjmu vodiča. Rekord drží istý Švéd, ktorý na diaľnici medzi mestami Bern a Lausanne dosiahol na svojom Mercedes-Benz SLS AMG rýchlosť 290 kilometrov za hodinu (povolená je 120km/hod). Policajti ho zastavili tesne pred hranicami a auto mu zobrali. Bola mu vypočítaná pokuta vo výške 1 080 000 švajčiarskych frankov (970-tisíc eur) – bola zložená z 300 denných pokút, pričom jedna stála vodiča 3 600 frankov.