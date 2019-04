Fink: Recesia by najbližší rok nemala prísť

21.04.2019, 14:24 | TASR

Svetová ekonomika by v najbližších 12 mesiacoch nemala skĺznuť do recesie. Aspoň to v súčasnosti nič nenaznačuje. Uviedol to šéf investičnej spoločnosti BlackRock Larry Fink.