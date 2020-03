Firma vám kvôli koronavírusu môže siahnuť na peniaze. Ale len niekedy

25.03.2020, 10:15 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Kde vziať peniaze, aby firma finančne prežila nielen pár týždňov, ale aj mesiacov? To je otázka, ktorú si musia zodpovedať tisíce väčších i menších podnikateľov, hoci nová vláda už avizovala viaceré návrhy opatrení, ako chce danú situáciu zvládnuť. Ktoré z nich napokon schváli, je zatiaľ vo hviezdach.

Opatrenia pre podniky by sa sa mali čím skôr zaviesť do praxe, pretože flexibilita a reakčný čas je v týchto časoch veľmi kľúčový, hovorí Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Cieľ je jasný, a to udržať zamestnanosť na Slovensku.

Kurzarbeit inšpiruje

Drobní podnikatelia už teraz zažívajú výrazný výpadok príjmov a zároveň majú fixné výdavky, čo ohrozuje ich podnikanie. Nevyhnutne potrebujú zachovať cash flow, čiže pri nízkych príjmoch minimalizovať výdavky.

V tejto situácii je podľa Tibora Gregora, výkonného riaditeľa Klubu 500, dôležité, aby štát prevzal na seba náklady na zamestnancov, kedy z dôvodu jeho rozhodnutia podniky stoja a ľudia sú doma. „Pre podniky budú rovnako dôležité opatrenia, ktoré zabezpečia prevádzkové financovanie tak, aby podniky mali zdroje na bežné prevádzkové výdavky,“ dodáva.

Najväčšou pomocou zo strany štátu je v tomto prípade podľa Mariána Búlika, finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko, posunutie termínu podania daňového priznania a odloženie platieb sociálnych a zdravotných odvodov.

„Podnikatelia so zamestnancami by ocenili financovanie časti miezd tak, aby ich nemuseli prepustiť. Ideálnou formou, ktorú však na Slovensku nemáme, je inštitút kurzarbeit, ktorý umožňuje firmám vo výnimočných prípadoch dočasne skrátiť úväzok a znížiť plat pracovníkom,“ dodáva M. Búlik.

Kurzarbeit znamená, že zamestnanci pracujú kratšie, dostávajú plat takmer

