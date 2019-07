Firma z košického IT Valley získa investíciu od amerického obra

11.07.2019, 09:40 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Poskytovateľ e-commerce služieb s vývojovým centrom v Košiciach – Astound Commerce získal podporu investičného fondu Salesforce Ventures. Nové zdroje majú slúžiť ďalšej expanzii firmy na trhoch v Európskej únii, na Strednom Východe a v severnej a južnej Amerike.

„Tvoríme e-shopy pre veľké značky, napríklad pre Adidas, Puma, Crocs, Under Armour či L'Oreal. Vlani sme spolu s kolegami zo zahraničia dodali zhruba 60 projektov,“ hovorí vedúca košickej pobočky Astound Commerce Zita Kitty Hoffmann.

Neprehliadnite Šéf štátneho investičného fondu: Investorov nie je dosť, musíme vyplniť medzeru

Firmy ako Aeromobil podporujeme, aby posúvali našu ekonomiku, tvrdí Ivan Lesay zo...

Šéf štátneho investičného fondu: Investorov nie je dosť, musíme vyplniť medzeru Kto sú vychádzajúce hviezdy slovenského e-commerce

Sú mladí, vedia skvele obchodovať cez internet a majú veľké plány

Firma v „košickom Silicon Valley“ aktuálne zamestnáva zhruba tridsať ľudí, z toho polovica sú Slováci a polovica Ukrajinci. Tím tvoria e-commerce experti najmä QA inžinieri a developeri. Už dnes bez ďalších investícií by firma podľa Z. K. Hoffmann dokázala uplatniť ďalších špecialistov, pretože zákaziek v oblasti e-commerce rýchlo pribúda. „Momentálne máme otvorené tri pozície a keby sa nám prihlásilo na každú desať ľudí, ak by boli perspektívni, prijali by sme všetkých,“ hovorí Z. K. Hoffmann.

Astound Commerce založili traja Ukrajinci, ktorí po štúdiu na amerických univerzitách založili v San Franciscu spoločnosť zameranú na e-commerce riešenia.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť