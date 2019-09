Firmám vyleteli prudko hore náklady práce. Z rastu platov sa zrejme až tak netešia

17.09.2019, 08:00 | Tomáš Zemko

Na Slovensku rástli náklady na zamestnávanie po Rumunsku a Bulharsku najrýchlejšie v Európskej únii. Naposledy takto rýchlo rástli pred 16 rokmi. Môže za to viacero vecí, medzi nimi aj rýchly rast platov. Na jednej strane je pre zamestnancov dobré, že platy rastú rýchlym tempom, no na druhej strane to vytvára problémy pre podnikateľov a firmy.