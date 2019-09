Firmy, ktoré vyriešia stres klientov z financií, môžu zarobiť veľa peňazí

30.09.2019, 12:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Ak vybudujete biznis na tom, že ľuďom pomôžete riadiť ich financie bez stresu, pomôžete im so zdravím aj zbohatnete, tvrdí Christopher Truce, šéf fintechov v Saxo Bank.

V rozhovore sa dočítate: *na čom budú v budúcnosti zarábať banky *ako fungujú fintechy v Dánsku *výhody hotových a vlastných aplikácií *ktoré firmy môžu zbohatnúť a ako

Európska smernica o platobných službách (PSD2) už platí skoro dva roky. Mala otvoriť bankové služby aj pre startupy či finančno-technologické firmy (fintechy). Na Slovensku sa zatiaľ žiadny boom fintechov nekonal. Ako je na tom Dánsko?

V Kodani je trh s fintechmi dosť rozvinutý. Na ich podporu tu máme laboratórium, ktoré je veľmi proaktívne. Pokiaľ viem, je tu asi šesť firiem, ktoré sa zaoberajú blockchain technológiou, niekoľko startupov, ktoré fičia na agregovaných bankových účtoch. Napríklad Nordic API gateway má aplikáciu, ktorú používa už 250 tisíc ľudí. Je to o tom, že Kodaň vie prilákať talenty, odborníci sa tu dohovoria po anglicky a štát navyše tieto firmy podporuje v rôznych firemných inkubátoroch.

Boja sa aj banky v Dánsku otvárať svoje API (bankové operačné rozhrania) pre fintechy?

Asi áno. V Dánsku nie je žiadna banka pripravená na otvorenie svojho API dostatočne. Radšej budú platiť pokuty a odďaľovať to. Na druhej strane otvoriť dáta o klientoch hocikomu je pre banky naozaj strašiakom.

Obávajú sa stále screen scrappingu (kopírovania online bankového rozhrania) tretími stranami?

Pred platnosťou PSD2 sa na to banky sťažovali, teraz to už robiť nemusia. Fintechy sa do ich rozhrania dostanú legálne.

Prečo banky radšej kúpia hotové riešenie od fintechu a nevymyslia si aplikáciu sami?

Bankové systémy sú príliš komplexné, preto sú tam aj väčšie systémové riziká. Je ľahšie ich nahradiť jednoduchšími riešeniami od fintechov. Navyše banka z jedného dolára investovaného do novej aplikácie minie 83 centov na systém a len 17 centov na aplikáciu. Fintechy dajú 90 centov na to, aby bola apka vycizelovaná do dokonalosti.

