Firmy prechádzajú z dieselu na benzín, chcú chrániť životné prostredie

07.06.2019, 08:55 | TASR

Firmy menia flotily svojich vozidiel. Za posledný rok cítiť presun od dieselového na benzínový pohon. V najbližších mesiacoch sa dá očakávať výrazný nástup elektromobilov ako služobných vozidiel. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedala výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

„Firmy v poslednom období reagovali na aféru dieselgate. Dieselové autá menia na benzínové, ktoré navyše nákladovo vychádzajú výhodnejšie. Firmy sú v porovnaní s minulosťou zodpovednejšie a hľadajú spôsoby, ako ochrániť životné prostredie. Posun k elektrickým autám bude nasledovať v ďalšom kroku. Vyčkáva sa len na nové dotačné schémy,“ uviedla L. Čišková.

Rozmachu elektromobility bránili na Slovensku viaceré faktory. „Nabíjacia infraštruktúra nebola dosť početná a dojazd týchto vozidiel, ktorý bol pomerne nízky. To sa už v súčasnosti zmenilo. Tým, že sa odstránili, expanzii elektromobilov to nebráni. Pre firmy sú dôležité náklady a pri elektromobiloch sa šetrí na spotrebe pohonných látok a na servise,“ upozornila L. Čišková.

Tá víta aj novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, zavádzajúcu povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. „Bude to ďalšia motivácia, aby sa firmy z hľadiska vozového parku stali zelenšie,“ dodala L. Čišková.

Čaká sa na dotácie

Podpora nákupu elektromobilov sa na Slovensku zintenzívni. „Štát má záujem dotovať nákup elektromobilov. Celá schéma bude dotovaná z prostriedkov ministerstva hospodárstva, teda zo štátneho rozpočtu, a to vrátane infraštruktúry - nabíjacích staníc,“ priblížil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).

Doterajšiu dotačnú schému v celkovej výške 5 miliónov eur podľa neho rezort hospodárstva chce zatraktívniť. „Sme pripravení aj na inú výšku dotácie, ako bola nedávno vo výške tritisíc, respektíve päť tisíc eur na vozidlo. Sme pripravení byť veľmi flexibilní, nedáme dotáciu vo výške tri tisíc alebo päť tisíc eur, ale bude možno vyššia,“ doplnil šéf rezortu hospodárstva.

Štúdia spochybnila elektromobily

Hoci sa elektromobilita ukazuje ako smer budúceho rozvoja automobilizmu, nemeckí vedci spochybnili ekologickosť elektromobilov. Podľa novej štúdie pomáhajú životnému prostrediu len na papieri a v skutočnosti sú škodlivejšie než autá so spaľovacími motormi. Správu zverejnenú 17. apríla vypracoval profesor fyziky na Kolínskej univerzite Christoph Buchal a jeho kolegovia z ekonomického inštitútu Ifo Hans-Dieter Karl a Hans-Werner Sinn.

Pokiaľ sa zoberú do úvahy emisie oxidu uhličitého (CO2) vyprodukované pri výrobe batérií a pri výrobe elektriny v Nemecku, elektromobily zaťažujú ovzdušie o 11 percent až 28 percent viac ako autá so spaľovacími motormi. Veľa energie sa totiž spotrebuje pri ťažbe a spracovaní lítia, kobaltu a mangánu používaných pri výrobe batérií do áut.