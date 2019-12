Francúzi štrajkujú aj na Vianoce. Nepáči sa im Macronova dôchodková reforma

23.12.2019, 09:51 | ČTK

Francúzi, ktorí chcú cestovať v predvečer Štedrého dňa, sa musia obrniť trpezlivosťou: štrajkujúci zamestnanci v doprave chcú aj počas vianočných sviatkov udržiavať protest proti chystanej dôchodkovej reforme, zatiaľ čo vláda má dnes oznámiť harmonogram vyjednávania, uviedla agentúra AFP.

Štrajk v doprave vstupuje do svojho 19. dňa. Štátne dráhy SNCF po víkende, poznačenom komplikovaným odchodom na prázdniny, očakávajú, že dnešná prevádzka bude „stále veľmi narušená“. Vyjsť má len 40 percent rýchlostných vlakov TGV a regionálnych rýchlikov, len pätina prímestských vlakov a štvrtina vlakov obsluhujúcich trate strednej vzdialenosti.

V Paríži má byť prisľúbené zlepšenie mestskej dopravy len minimálne. V parížskom metre zostane šesť zo 16 liniek uzavretých, ale normálne majú fungovať len dve linky s automatizovanou obsluhou. Rýchla prímestská železnica má jazdiť len v špičkách.

„Doraziť ku štedrovečernej večeri bude pre niektorých cestujúcich prinajmenšom rovnako ťažké ako dopraviť sa do práce,“ uviedla AFP s odvolaním sa na upozornenie železníc, že ​​vlaky na parížskom predmestí postupne prestanú jazdiť od utorkového večera - a to prinajmenšom až do stredajšieho popoludnia.

Ukončenie štrajku stále nie je na programe dňa. Odborová ústredňa CGT-Cheminots počíta s tým, že pre štrajkujúcich na Vianoce usporiada koncert na jenej z parížskych staníc, na ďalších staniciach štrajkujúcim zaistí stravu. „Teraz nemáme na výber, musíme vydržať až do konca,“ povedal denníku Le Parisien jeden zo štrajkujúcich rušňovodičov z parížskej prímestskej dopravy.

Prezident Emmanuel Macron chce reformovať súčasný dôchodkový systém, ktorý je podľa neho nespravodlivý, neefektívny a príliš komplikovaný. Reforma by mala zjednodušiť systém, ktorý teraz obsahuje 42 rôznych dôchodkových plánov. Systémom zliav a bonusov má navyše ľudí motivovať, aby na odpočinok odchádzali až v 64 rokoch.

Vláda síce v dôsledku protestov minulý týždeň urobila štrajkujúcim čiastkové ústupky, ich odmietavý postoj tým ale neobmäkčil. Protest proti reforme podľa víkendového prieskumu agentúry IFOP pre Journal du Dimanche podporuje 51 percent Francúzov.