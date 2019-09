From zero to hero. Z priemerného tenistu sa stáva magnet na sponzorov

21.09.2019, 10:00 | Michal Plško | © 2019 News and Media Holding

Finalista US Open 2019, takmer dvojmetrová výška a kontroverzné vystupovanie. Daniil Medvedev toto všetko má, a stáva sa žiadaným artiklom na športovom trhu. Tenista, ktorý minulý rok spadal do kategórie pre sponzorov nezaujímavého šedého priemeru, sa mení na fenomén a na poli reklamy začína konkurovať svojim skúsenejším kolegom.

Pred rokom Daniil Medvedev prišiel na US Open v pozícii 57. hráča rebríčku ATP a nikoho svojim výkonom neohúril. V tomto ročníku to však 23-ročný tenista dotiahol až do finále, kde podľahol legendárnemu Nadalovi v päť setovej dráme.

Jeho cesta turnajom bola lemovaná viacerými škandálmi, čím na seba upútal pozornosť nielen tenisových fanúšikov, a jeho správanie sa v médiach riešilo viac než jeho športové výkony. Jednoznačne však nemusí ľutovať. Za jeho účinkovanie na turnaji mu pribudlo na účet 1,9-milióna dolárov, viac ako stotisíc followerov na Instagrame a polepšil si aj o jednu priečku v rebríčku ATP, čo z neho momentálne robí štvrtého najlepšieho tenistu planéty.

Zlé dieťa tenisu

Daniil Medvedev začal s tenisom pomerne neskoro, nemal žiadny výraznejší juniorský úspech a pokým

