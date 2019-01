Gajdoš sa pohráva s myšlienkou povinnej vojenskej služby

02.01.2019, 12:24 | TASR

Z hľadiska konkurencieschopnosti vojenského povolania na trhu práce nie je záujem o Ozbrojené sily (OS) SR taký veľký. Ministerstvo obrany (MO) SR pripúšťa celospoločenskú diskusiu o opätovnom zavedení povinnej vojenskej služby.

„V súčasnosti máme dostatočné množstvo personálu na zabezpečenie plnenia úloh, či už v aktívnej službe, alebo zálohách. Ale do budúcnosti, samozrejme, by aj táto alternatíva mohla pripadať do úvahy, pretože záujem o vstup do ozbrojených síl stagnuje,“ povedal pre TASR minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

Zatraktívniť povolanie profesionálneho vojaka chce rezort zatiaľ napríklad zvýšením platov. Nízky záujem o prácu v armáde sa snaží ministerstvo vyriešiť novou koncepciou štátnej služby profesionálnych vojakov, vďaka ktorej by platy profesionálnych vojakov mali v budúcom roku vzrásť až o 40 percent. Chce im vraj dať to, čo im patrí za odvedenú prácu a úsilie.

Ministerstvo pritom podľa jeho slov prihliada aj na nebezpečenstvo, ktorému čelia pri plnení operácií a úloh v prospech zaistenia bezpečnosti vo svete a v prospech obrany SR.

Minister pripustil zavedenie povinnej vojenskej služby, ak by v budúcnosti vznikla potreba doplniť OS SR a bolo by to nevyhnutné z hľadiska obrany krajiny. Vyžadovalo by si to však podľa neho celospoločenskú diskusiu a nemalé investície do zabezpečenia infraštruktúry.