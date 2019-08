Gál: Jankovskú odvolám, ak polícia potvrdí jej väzby na Kočnera

24.08.2019, 19:54 | TASR

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podá návrh na odvolanie Moniky Jankovskej z pozície štátnej tajomníčky okamžite po tom, ako sa potvrdia neoficiálne informácie. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ak bude po nevyvrátiteľnom potvrdení informácií Smer-SD, ktorý Jankovskú nominoval, trvať na jej zotrvaní v pozícii, Gál podľa svojich slov zváži svoje ďalšie pôsobenie vo funkcii ministra.

„V prípade, že príslušné orgány činné v trestnom konaní potvrdia akékoľvek väzby štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej s Marianom K., bez zaváhania a akýchkoľvek ultimát najmä od politikov, ktorých osobné stretávanie sa s Marianom K. bolo už dávno preukázané, podám okamžite návrh na jej odvolanie," reagoval Gál na výzvu lídra OĽaNO Igora Matoviča na okamžité odvolanie Jankovskej.

Kým vyšetrovatelia informácie nepotvrdia, bude Gál podľa svojich slov rešpektovať prezumpciu neviny a konať uvážene. "Napriek tomu, že štátna tajomníčka je nominantkou strany Smer-SD, v prípade, ak by po nevyvrátiteľnom potvrdení faktov nastali z jej nominujúcej strany akékoľvek snahy o jej zotrvanie vo funkcii, sám zvážim moje ďalšie pôsobenie ako ministra spravodlivosti," zdôraznil s tým, že najdôležitejšie je preňho budovať dôveru v justíciu.

Matovič v sobotu vyzval premiéra a ministra, aby Jankovskú z funkcie odvolali. Urobiť by tak podľa neho mali bezodkladne. Ak sa tak nestane do nedele (25. 8.) do polnoci, v pondelok (26. 8.) plánuje líder OĽaNO usporiadať celodenný protest pred budovou ministerstva.

Polícia vykonala vo štvrtok (22. 8.) zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Jankovská polícii odovzdala mobilný telefón, zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov.

Meno štátnej tajomníčky sa malo objaviť v údajnej komunikácii podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.