Gašpar útočí na premiéra Pellegriniho: mal by uvažovať o prestupe k progresívcom

13.08.2019, 19:25 | TASR

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by podľa jeho posledných krokov mal skôr uvažovať o vstupe do Progresívneho Slovenska, určite majú veľa spoločného. Odkazuje mu to bývalý policajný prezident Tibor Gašpar na sociálnej sieti. Reaguje tým na premiérove slová, že T. Gašpar by nemal byť na kandidačnej listine Smeru-SD pre budúcoročné parlamentné voľby a mal by sa snažiť očistiť svoje meno.