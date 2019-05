GDPR robí problémy najmä malým firmám

31.05.2019, 15:23 | TASR

Rok od platnosti európskej smernice o ochrane osobných údajov (GDPR) s ňou majú problém najmä malé firmy. Veľké podniky dokážu ľahšie splniť požiadavky spojené s GDPR, lebo majú kompetentných ľudí, ktorí sa špecializujú na tieto oblasti.

V diskusnej relácii na TABLET.TV to uviedol Igor Straka zo spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. „Pred rokom o GDPR málokto vedel, v súčasnosti je to omnoho lepšie. Edukácia padla na úrodnú pôdu. GDPR tlačí firmy, aby spracovali len nevyhnutné osobné údaje a držali ich len nevyhnutne potrebnú dobu. Čo sa týka emailovej komunikácie, za posledný rok sa počet správ, ktoré spadajú do nevyžiadanej pošty, znížil na minimum. Aj to je priamy efekt GDPR,“ konštatoval Straka.

Do budúcnosti však vidí potrebu zlepšiť bezpečnosť spracovania osobných údajov na Slovensku, ktorá stále nie je dostatočná. „Tá je na rovnakej úrovni ako pred prijatím GDPR. Kybernetická odolnosť slovenských firiem zaostáva. V tejto sfére treba investovať,“ dodal Straka.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Komisia 13. júna preskúma prvý rok uplatňovania tohto nariadenia a následne podá správu o uplatňovaní nových pravidiel až v roku 2020.