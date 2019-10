Generálneho prokurátora Čižnára lustrovali takmer 200-krát

29.10.2019, 15:18 | TASR

Generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára počas jeho funkčného obdobia lustrovali v policajných databázach takmer 200-krát. Informuje o tom televízia Joj, ktorej to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

„Dnes, 29. októbra, bolo generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi potvrdené, že počas jeho funkčného obdobia v pozícii generálneho prokurátora bol lustrovaný v policajných databázach takmer 200-krát, o čom má generálny prokurátor dôkazy a bude dôrazne požadovať informácie od vedenia Policajného zboru SR o dôvodoch týchto lustrácií. Čižnár to považuje za niečo absurdné, čo sa nemôže v právnom štáte stať. Otázkou len zostáva, že komu bol nepohodlný, keď neváhal zneužiť svoje postavenie takýmto spôsobom,“ uviedla pre televíziu Joj A. Predajňová.

J. Čižnára mali sledovať istý čas aj na prelome rokov 2017 a 2018. Vo veci koná Krajská prokuratúra v Bratislave. Čoskoro sa začne trestné stíhanie a lustráciami sa bude zaoberať Inšpekcia ministerstva vnútra.

Neprehliadnite Čižnár reaguje na nahrávky: Pozastaviť výkon funkcie Trnkovi nie je možné

Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian Kočner

„Vo vzťahu k neoprávneným lustráciám Jaromíra Čižnára bolo predmetné podozrenie doručené z Generálnej prokuratúry SR na tunajšiu prokuratúru 18. októbra 2019. V súčasnosti je vec v štádiu pred začatím trestného stíhania a bude postúpená Úradu inšpekčnej služby na ďalšie konanie,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry Matej Izakovič.

Podľa informácií televízie Marian Kočner s Petrom Tóthom o sledovaní J. Čižnára, ktorého nazývali Obočiar, aj Daniela Lišpica, ktorého prezývali Gambino, naozaj komunikovali. V deň, keď sa Slovensko dozvedelo o vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pozornosť zamerali namiesto novinárov práve na túto dvojicu.

Dôvodom podľa Generálnej prokuratúry malo byť to, že J. Čižnár nekonal Marianovi Kočnerovi po vôli. Inšpekcia ministerstva vnútra prešetruje lustráciu novinárov, vrátane Jána Kuciaka, z roku 2017. Televízia Joj tvrdí, že inšpekcia ministerstva vnútra by mala zistiť i to, či sledovaniu J. Čižnára cez lustrácie v policajných databázach napomáhali aj muži zákona.