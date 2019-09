Čižnár sa sťažuje na článok Sme, hovorí o účelovej manipulácii

27.09.2019, 12:47 | TREND.sk | TASR

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa ohradil voči článku denníka Sme z piatkového vydania. Podľa neho noviny v texte Matúša Burčíka a Romana Cuprika s názvom Hlasy nahrávky patria aktérom z Gorily účelovo manipulujú.

Denník Sme informoval, že hlasy na nahrávke v kauze Gorila sú autentické. Pre noviny to povedal odchádzajúci šéf policajného tímu Gorila Lukáš Kyselica.

Podľa spisu zverejneného v roku 2011 anonymne na internete sa v bratislavskom byte na Vazovovej ulici stretávali politici so šéfom skupiny Penta Jaroslavom Haščákom. Medzi politikmi v odpočúvanom byte mali byť viacerí členovia druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ale aj Robert Fico zo Smeru a jeho asistent František Határ, ktorý pre stranu riešil finančnú pomoc.

Penta dlhodobo spochybňuje autentickosť nahrávok. Predsedu Smeru R. Fico nikdy neodpovedal na otázku, či v byte bol. Z prepisu údajnej komunikácie napríklad vyplýva, že Penta mala podplácať manažérov v štátnych inštitúciách, aby rozhodovali v jej prospech.

Rozhovor s vyšetrovateľom

L. Kyselica v aktuálnom rozhovore pre Sme povedal, že nahrávku z Gorily, ktorú našli koncom minulého roka pri domovej prehliadke Mariana Kočnera, skúmali znalci a potvrdili, že hlasy na nej sú autentické. Nahrávka má mať desiatky hodín.

V rozhovore sa Sme L. Kyselicu pýta aj na to, či je normálne, že najvyšší funkcionári prokuratúry majú kľúčový dôkaz v takej závažnej kauze a nekonajú. Denník narážal na J. Čižnára, ktorý opísal, ako mu predošlý šéf Generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka púšťal nahrávku ešte pred zverejnením spisu Gorila.

Sme tiež pripomína Čižnárove slová z minulosti, keď hovoril, že v čase, keď nahrávku počúval, nevedel, že je z Gorily. „Vypočúval som ho v tejto veci, bol tam aj špeciálny prokurátor Kováčik. Myslím si, že to pán Čižnár vedel logicky zdôvodniť. V tom čase za ním zrejme chodilo množstvo ľudí, ktorí mu púšťali všelijaké nahrávky, a vtedy naozaj nemusel vedieť, že je to Gorila. Sú to len moje úvahy a nechcem sa ho nejako zastávať. Otázne je, prečo si na to nespomenul v čase, keď sa spis potom objavil na internete,“ uviedol v rozhovore L. Kyselica.

Noviny sa tiež vyšetrovateľa spýtali na to, že rovnakú nahrávku mali D. Trnka spolu s J. Čižnárom púšťať aj R. Ficovi a F. Határovi. „Ja som Trnku k tomu nevypočúval. K obsahu výsluchu pána Čižnára sa vyjadrovať nebudem,“ odvetil L. Kyselica.

Čižnár kritizuje médiá

Voči tejto pasáži rozhovoru namieta v stanovisku J. Čižnár. „Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár vo veci tzv. nahrávky z Gorily opakovane zdôraznil, že ňou nikdy nedisponoval, nikdy ju spoločne s pánom bývalým generálnym prokurátorom nepúšťal,“ uviedla hovorkyňa GP Andrea Predajňová.

„Vo svojej svedeckej výpovedi, ako aj na tlačovej besede zo dňa 7. 2. 2019 logicky vysvetlil, čo potvrdil aj samotný vyšetrovateľ Lukáš Kyselica, všetky okolnosti, ktoré sa tejto údajnej nahrávky týkali. Ako generálny prokurátor uviedol pred vyšetrovateľom aj na tlačovej besede (čo je verifikovateľné), mal mu v roku 2008 vtedajší pán generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka pustiť krátku zvukovú sekvenciu, asi minútu a pol, v ktorej už nebohý pán Határ hovorí o sponzorstve pre stranu. Nič konkrétne viac nepočul. Keďže zvukový záznam bol veľmi krátky, bližšie obsah nahrávky nepoznal,“ uvádza v stanovisku generálna prokuratúra.

J. Čižnár si zároveň stojí za tým, že to, že tento zvukový záznam má byť z Gorily, vyplynulo až nedávno, pri zaistení dôkazov počas Kočnerovej domovej prehliadky. „Z tohto dôvodu, sa generálny prokurátor Jaromír Čižnár rozhodol vypovedať pred vyšetrovateľom. Dodnes nevie s určitosťou povedať, či krátky zvukový záznam, ktorý mal v roku 2008 pustiť Dobroslav Trnka, je nahrávka z Gorily, alebo je z nejakého iného stretnutia, alebo ide o účelovú zostrihanú montáž rozhovoru,“ tvrdí prokuratúra.

Na otázku, prečo si generálny prokurátor nespomenul, že mohlo ísť o Gorilu, J. Čižnár podľa zverejnenej reakcie uviedol aj na tlačovej besede, že údajný prepis Gorily, zverejnený na internete ani nečítal z dôvodu, že sa objavilo niekoľko verzií, ktoré v tom čase nikto nevedel verifikovať.

„Ak niekto týmto záznamom disponoval (autorovi článku zrejme uniklo, a bohužiaľ si nemyslíme, že bol to omyl) a vedel, že má ísť o nahrávku z Gorily, bolo jeho povinnosťou odovzdať ju orgánom činným v trestnom konaní. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár takouto nahrávkou nedisponoval,“ načrtla A. Predajňová.

J. Čižnár v závere reakcie priamo útočí na médiá, tvrdí, že podsúvajú účelovo polopravdy. „Tiež je zaujímavé, že tieto polopravdy podsúva práve denník Sme, ktorý mal údajný prepis Gorily v redakčných šuplíkoch dva roky pred jej zverejnením (teda už v roku 2008 ako o tom hovoril Tom Nicholson, a ako žiadal redakcie, aby ho zverejnili a tie to odmietali), tak ju verejnosti posunuli s odstupom rokov – pred Vianocami v roku 2011, teda pred parlamentnými voľbami. Takže tí novinári, ktorí teraz najviac kritizujú a podsúvajú svoje angažované myšlienky verejnosti, by si mali najskôr pozametať pred vlastným prahom,“ dodala generálna prokuratúra.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.