Glváč nebude čeliť odvolávaniu, poslanci neschválili program schôdze

29.10.2019, 15:52 | TASR

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) nebude čeliť odvolávaniu na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Poslanci totiž neschválili program rokovania, ktorého jediným bodom malo byť odvolávanie M. Glváča z funkcie pre jeho údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Predstavitelia Smeru-SD sa v utorok pred mimoriadnou schôdzou stretli, aby prerokovali zmenu stanov vzhľadom na novelu zákona o politických stranách. M. Glváč pred stretnutím povedal, že ku svojej údajnej komunikácii zaujme stanovisko popoludní. Potvrdil, že s Marianom Kočnerom komunikoval.

„Samozrejme, ale nie tak, ako sa to uvádza v tých správach, mnoho z nich je prekrútených, vytrhnutých, mnohé tam chýbajú,“ vysvetlil.

Opozícia iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze po tom, ako M. Glváč nereagoval na ich výzvu, aby z funkcie odstúpil. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič tiež zverejnil údajnú komunikáciu podpredsedu parlamentu s Marianom Kočnerom cez aplikáciu Viber.

Podľa I. Matoviča z nej vyplýva, že mal M. Glváč vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.

I. Matovič tvrdí, že M. Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol. M. Glváč tvrdenia odmieta, podal pre ne aj trestné oznámenie. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012.

Rovnako poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom Kočnerom, zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou. Senát Špecializovaného trestného súdu však v pondelok (28. 10.) povolil prepis údajnej komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema ako dôkaz v kauze falšovania zmeniek TV Markíza. Komunikácia sa napokon čítala na pondelkovom pojednávaní. M. Glváč reagoval, že je to „vec súdu“ a ešte to stále nemusí znamenať, že komunikácia je autentická.