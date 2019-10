Glváč robil pre Kočnera sluhu, vedel o viacerých kauzách, tvrdí Matovič

23.10.2019, 16:07 | TASR

Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) mal vedome klamať o tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012. Je tu aj podozrenie, že si mal podnikateľ dosadiť svojho človeka na post zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Tvrdí to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý v stredu zverejnil zvyšok komunikácie medzi M. Glváčom a M. Kočnerom, ktorý je v súčasnosti obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Glváč robil sluhu pre M. Kočnera,“ vyhlásil I. Matovič. Za najhoršie považuje to, že M. Glváč prinajmenšom vedel o človeku M. Kočnera vo vedení SIS. Tvrdí, že to vyplýva z ich údajnej komunikácie.

Podnikateľ mal podpredsedovi parlamentu nahnevane písať, že niekomu o jeho dosadení hovoril. „Komu som to mal povedať? Myslíš, že je to na chválenie? To čo je zase za intrigu?“ reagoval podľa Matovičových slov M. Glváč v správach.

Správy majú podľa I. Matoviča tiež dokazovať, že M. Glváč vedel aj o tom, že vtedajší prezident finančnej správy František Imrecze mal zabezpečiť vratky pre podnikateľa Ladislava Bašternáka. Poukázal aj na viacero správ, ktoré majú dokazovať ich stretnutia v neskoršom období, ako M. Glváč priznal. Podpredseda parlamentu vyhlásil, že sa s M. Kočnerom stretol naposledy v roku 2012.

Neprehliadnite Kočner mal Glváčovi vybaviť riadený rozhovor s novinárkou Ruttkayovou

Igor Matovič v prípade jeho neodstúpenia hrozí, že zverejní všetkých 900...

Komunikáciu z aplikácie Viber mali I. Matovičovi posunúť zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní. „Nejde o niečo, čo by nebolo overené,“ podotkol.

M. Glváč v stredu informoval, že podáva trestné oznámenie v súvislosti s vyjadreniami I. Matoviča na jeho adresu. I. Matovič podľa neho porušuje ústavou garantované práva, telekomunikačný zákon a dopúšťa sa trestného činu vydierania a hrubého nátlaku.

Zároveň poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD.