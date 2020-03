Grendela zlomili, Kollár ustúpil. Vláda bude známa v utorok

16.03.2020, 18:45 | Eva Mihočková | © 2020 News and Media Holding

V utorok by sa mali skončiť špekulácie o nominantoch, ktorí zasadnú do čela jednotlivých rezortov v novej vláde Igora Matoviča. Jednotliví koaliční predstavitelia nechcú oficiálne potvrdiť žiadne meno, hoci prezidentka Zuzana Čaputová ich už odobrila. Neoficiálne však avizujú, že zloženie vlády nebude úplne rovnaké, ako informovali posledné mediálne výstupy.

Ustanovujúca schôdza Národnej rady SR sa uskutoční v piatok a hneď v sobotu hlava štátu vymenuje novú vládu. Z. Čaputová na briefingu pred Prezidentským palácom s rúškou na tvári priznala, že všetky procesy urýchlil koronavírus.

„Termín sme zvolili aj vzhľadom k tomu, že s pribúdajúcim časom môže stúpať počet ochorení a tie sa nevyhýbajú ani ústavným činiteľom,” uviedla prezidentka republiky.

Neprehliadnite Prezidentka už má zoznam budúcich ministrov. S menami súhlasí

Novým predsedom NR SR by mal byť Kollár

Všetci si uvedomujú, že prípadné infikovanie niektorého z členov vlády a predovšetkým prezidentky koronavírusom by výrazne skomplikovalo či úplne znemožnilo včasnú výmenu Pellegriniho a Matovičovho kabinetu.

I. Matovič už skôr informoval, že naliehavosť mimoriadnej situácie na Slovensku celkovo urýchlila rokovania koaličných lídrov, aby sa mohli ujať vlády čím skôr. Napriek časovému stresu I. Matovič dokázal vytlačiť najspornejšie nominácie od Sme rodina a zároveň si presadil svoju prioritu v podobe ministra financií.

Grendel do kresla

Ešte v pondelok ráno to vyzeralo tak, že na niektoré posty zostávajú v hre dvaja kandidáti. Prezidentka však na briefingu potvrdila, že na každé miesto už je len jeden finálny nominant, ktorého v sobotu vymenuje do úradu.

Na zásadných miestach sa podľa informácií TRENDU nič nezmenilo. OĽANO obsadí kľúčové ministerstvo financií Eduardom Hegerom, zdravotníctvo povedie Marek Krajčí a obranu Jaroslav Naď. Novou ministerkou kultúry bude Natália Milanová.

Pri ministerstve vnútra sa dlho spomínali dve mená, a to Gábor Grendel a Lukáš Kyselica. Napokon podľa neoficiálnych informácií by mala voľba padnúť na G. Grendela, a to napriek tomu, že sa svojej nominácii bránil.

Gábor Grendel (NOVA)Zdroj: Maňo Štrauch

Zdráhal sa zasadnúť do čela rezortu vnútra, keďže

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť