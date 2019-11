Thunbergová prosí o pomoc, hľadá dopravný prostriedok na konferenciu

01.11.2019, 20:08 | TASR

Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová, ktorá je momentálne v Los Angeles, žiada svojich priaznivcov o pomoc s cestou do španielskeho hlavného mesta Madrid, kde sa bude v dňoch 2. - 13. decembra konať výročná svetová klimatická konferencia OSN. Informovala o tom agentúra DPA.

Hostiteľom 25. Konferencie OSN o zmene klímy (COP 25) malo byť pôvodne v Čile, to však jej organizáciu odrieklo vzhľadom na pretrvávajúce občianske nepokoje. Na to zareagovalo Španielsko, ktorého ponuku na konanie konferencie OSN v piatok prijala.

„Keďže sa COP25 oficiálne presunula zo Santiaga do Madridu, budem potrebovať pomoc. Ukázalo sa, že som cestovala cez pol sveta nesprávnym smerom :) Teraz teda musím nájsť spôsob, ako sa novembri dostať cez Atlantik... Ak mi ktokoľvek pomôže nájsť dopravný prostriedok, budem vďačná,“ napísala G. Thunbergová na Twitteri.

Šestnásťročná G. Thunbergová sa v auguste preplavila z Anglicka do USA na jachte s nulovými emisiami. Takýto spôsob dopravy si zvolila, keďže odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie a chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu tzv. uhlíkovú stopu. V septembri sa zúčastnila na klimatickom summite OSN v New Yorku, kde vo svojom prejave ostro skritizovala svetových lídrov za nedostatočné úsilie pri riešení problémov životného prostredia.

V ostatných týždňoch sa mladá aktivistka zúčastňovala na klimatických protestoch v USA i Kanade, pričom po Severnej Amerike cestovala buď vlakom, alebo elektromobilom, ktorý jej požičal Arnold Schwarzenegger, pripomína agentúra AFP.

Zo Severnej Ameriky sa neskôr plánovala presunúť do Čile, kde sa mala COP 25 pôvodne konať. G. Thunbergová sa stala známou po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako „Piatky za budúcnosť“.