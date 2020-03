Gröhling: Nechcem sa o štyri roky zobudiť do poľského Slovenska

Poviem to, čo hovorím stále. Všetci čakáme na to, ako sa skončia rokovania. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Médiá spájajú mená s niektorými rezortmi na základe toho, čo ten či onen človek robil v minulosti. Je to pochopiteľné a logické, ale kým budúci premiér neohlási novú vládu, sú to len úvahy.