Veľa nových pozemkov či skrytý poklad. Na čo by niekto kupoval Grónsko?

20.08.2019, 11:30 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Grónsko nie je na predaj a myšlienka jeho predaja Spojeným štátom je absurdná, uviedla dánska premiérka Mette Frederiksen po tom, ako ekonomický poradca prezidenta USA Donalda Trumpa Larry Kudlow potvrdil, že z diskusií o prenájme pozemkov sa vykľul záujem USA o kúpu najväčšieho ostrova na svete. Ak by sa spočiatku absurdný návrh zmenil na reálny obchod, čo by D. Trump s týmto obrovským kusom plochy mohol urobiť?

„Grónsko nie je na predaj. Grónsko nie je dánske. Grónsko patrí Grónsku. Veľmi silne dúfam, že to nemyslia vážne,“ uviedla dánska premiérka počas návštevy tohto ostrova na svete.

D. Trump v nedeľu novinárom potvrdil, že nedávno diskutoval o tejto možnosti, ale zároveň uviedol, že takýto krok nie je pre USA prioritou číslo jedna.

„Myšlienka (kúpy Grónska) sa objavila… a strategicky je zaujímavá,“ povedal pred nástupom na prezidentské lietadlo Air Force One. V septembri navštívi dánsku metropolu Kodaň a počas stretnutí s premiérmi Dánska a Grónska má podľa agentúry Reuters hovoriť aj o oblasti Arktídy.

Netreba vysvetľovať, že myšlienka Američanom predať Grónsko, kde žije okolo 60-tisíc ľudí, nechala Dánov v rozpakoch. Bývalý dánsky predseda vlády sa pýtal, či je to zlý vtip. Ďalší opoziční politik uviedol, že správa naznačuje, že D. Trump je zrejme „šialený“. Člen vládnej koalície to nazval „hroznou myšlienkou“.

Trump Tower

Čo však robí zamrznutý (napriek klimatickej kríze je stále 80 percent povrchu pod ľadom) kus jedného z najviac pustých miest na svete atraktívnym? Americký prezident svoje myšlienky zatiaľ oficiálne neprezradil, existuje však niekoľko zrejmých dôvodov, podotýka portál CNN.

Trumpovým zámerom môže byť posilnenie vojenskej prítomnosti USA v arktickej oblasti alebo len spôsob, ako zanechať po sebe dejinný odkaz v štýle Aljašky.

Pre D. Trumpa by odkúpenie Grónsko tiež znamenalo získať obrovské množstvo pozemkov na prípadný predaj na celý život, podotýka britský portál The Guardian. Ostrov, ktorý je geograficky súčasťou Severnej Ameriky, ale politicky aj ekonomicky je veľmi úzko prepojení s Európou, by zabezpečil nehnuteľnosti, ktoré by sa rozlohou rovnali štvrtinovej veľkosti

