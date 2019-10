Haluš: Investícia do elektromobilu sa vráti približne po desiatich rokoch

17.10.2019, 21:00 | TASR

Investícia do elektromobilu sa v porovnaní so spaľovacím motorom vráti približne po desiatich rokoch. Výhodou sú nižšie náklady na prevádzku vozidla, pohon a údržbu. Tvrdí to riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) Martin Haluš.