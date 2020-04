Je čas, aby vláda začala meniť očakávania verejnej mienky v boji s koronavírusom, hovorí Hampl

03.04.2020, 20:00 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Rozhovor s Mojmírom Hamplom, riaditeľom KPMG v Českej republike a bývalým viceguvernérom Českej centrálnej banky o tom, prečo treba prejsť z módu strašenia do módu príprav návratu k bežnému životu.

V rozhovore sa dočítate: Či existuje šanca na rýchly odraz ekonomiky

Aké sú možnosti ďalšieho vývoja

Čo rozhodne o návrate k bežnému životu

Či je výhodou mať euro alebo lokálnu menu

Aká je budúcnosť eurozóny

Čaká ekonomiku rovnaký prepad ako počas veľkej depresie v 30. rokoch minulého storočia?

Zatiaľ by som to nepreháňal. To, aký veľký prepad bude, bude závisieť od dĺžky pomerne silných reštriktívnych opatrení v pohybe osôb a od fungovania ekonomiky. Prepad však príde. Všetko závisí od toho, ako dlho bude ekonomika zatvorená.

Aké sú možnosti budúceho vývoja?

Sám si chystám tri scenáre. Jeden je optimistický, jeden pesimistický a jeden úplne katastrofický. A až ten katastrofický by sa blížil k tomu, čo zažívala svetová ekonomika po čiernom piatku v roku 1929.

Čo sa týka toho katastrofického scenára, k nemu sa môže priblížiť prudký pokles ekonomiky v druhom kvartáli tohto roka, nemyslíte?

Vyzerá to tak, že práve druhý kvartál prinesie skutočne najväčší šok. Ale veľká neznáma je, či sa rýchlo vrátime späť. Tak skoro sa asi na vstupnú úroveň nevrátime, ale ide o to, ako rýchlo prekonáme túto priepasť. Alebo či sa posunieme nižšie a na tejto hladine budeme dlhšiu dobu. To je práve ten rozdiel medzi optimistickým a pesimistickým scenárom.

O čom hovorí váš optimistický scenár?

Počíta s tým, že ekonomika bude vypnutá na tri až štyri mesiace. Za tú dobu sa HDP zníži a nezamestnanosť sa zvýši. Ale keď to pôjde dobre, budeme schopní ekonomiku hibernovať.

Zmrazíme ju na určitú dobu napríklad tým, že spravíme moratórium na splácanie niektorých záväzkov, na vyhlasovanie bankrotov či na reštrukturalizáciu dlhov. Ak by sa to poradilo, tak hrozné čísla z druhého kvartálu by sa nemuseli opakovať.

Čo potom, ak by sa to nepodarilo?

Ak by sa z prepadu stalo niečo dlhodobé a ekonomika by bola zatvorená dlhšiu dobu, alebo by sa prepínala medzi zapnutím a vypnutím, tak by to bolo skutočne nebezpečné.

Stále sú to ale len predpovede. Od čoho závisia?

Žiadny z týchto scenárov sa nedá vytvoriť vierohodne bez toho, aby epidemiológovia povedali, nakoľko pravdepodobné sú tieto scenáre. Je potrebné, aby povedali, ako pravdepodobné je, že sa reštrikcie budú postupne vypínať, akou rýchlosťou a v akom poradí. To, bohužiaľ, nevieme, a preto tá veľká miera neistoty.

Dokážeme sa vrátiť k bežným životom?

Všetci asi cítia, že úplný návrat k tomu, ako sme žili do februára, sa nebude dať rýchlo dosiahnuť. Ale ide o to, či sme schopní sa pomerne rýchlo dostať z režimu veľmi striktných a rozsiahlych reštrikcií osobných a ekonomických slobôd do niečoho, čo je typické pre východnú Áziu: smart metódy karantény.

Smart karanténa

Ako vyzerá takáto karanténa?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť