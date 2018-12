„Hanbi sa, János!“ Maďari naďalej protestovali proti „otrockému zákonu“

Prezident k novele zákonníka práce, ktorú maďarský parlament schválil 12. decembra po jej podpísaní, vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že novela je v súlade s maďarskou ústavou i európskymi normami a neohrozuje práva zamestnancov, pretože nadčasy budú určené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.

V piatok ľavicový denník Népszava informoval, že hlava štátu ešte v stredu podpísala aj ďalší sporný zákon - zákon o správnych súdoch, ktorý podľa oponentov prehlbuje pochybnosti súvisiace s nezávislosťou maďarskej justície.

Major anti-Gov protest underway in #Budapest: Thousands of Hungarians marching to Parliament to protest vs #SlaveLaw & Administrative courts, for free press & independent judiciary. #Hungary #HungaryProtests18 pics: @indexhu pic.twitter.com/Ue2bx631Vn