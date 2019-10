Harabin ide do politiky. Bude volebný líder politickej strany Vlasť

01.10.2019, 13:24 | TASR

Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR a neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin je volebným lídrom politickej strany Vlasť. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii.

Vo svojom prejave kritizoval predsedu Smeru-SD Roberta Fica, predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), exprezidenta Andreja Kisku (Za ľudí), lídra Spolu-OD a poslanca NR SR Miroslava Beblavého, ako aj predsedu koaličného Mosta-Híd Bélu Bugára.

Vládnuť si vie predstaviť s každým, kto bude dodržovať jeho program. V tlačovom vyhlásení Š. Harabin menoval ako problémy Slovenska korupciu, chudobu, stav zdravotníctva a školstva.

„Ako sudca so 40-ročnou praxou to vidím každý deň, ale nikdy, skutočne ešte nikdy to nemalo také obludné rozmery: zlodeji, kšeftári a skorumpovaná politická kasta ukradli našu vlasť," uviedol.

Š. Harabin po vyhlásení odmietol odpovedať na akékoľvek ďalšie otázky novinárom z dôvodu, že ho televízia neprenášala naživo. Sudca NS SR tak neodpovedal na otázku, kto jeho stranu financuje, ani kto budú jeho spolukandidáti.

Od 15. októbra bude účinná novela zákona, ktorá zbavuje talára sudcov kandidujúcich do parlamentu a europarlamentu. Sudcovia tak nebudú môcť kandidovať na kandidačnej listine politickej strany či hnutia.