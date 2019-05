Harabinovu stranu by zvažoval voliť každý štvrtý volič Smeru, SNS či KDH

26.05.2019, 13:46 | TASR | TREND.sk

Najväčší podiel voličov by prípadná nová strana neúspešného kandidáta na prezidenta Štefana Harabina získala u Mariana Kotlebu, v SNS, Smere či KDH.

Televízia Markíza zverejnila prieskum Focusu, ktorý meral, koľko ľudí by volilo prípadnú stranu Štefana Harabina. „Skôr alebo určite by to zvažovalo necelých 20 percent voličov. Naopak, vyše 75 percent hovorí, že by o takejto možnosti neuvažovalo,“ informovala na Facebooku.

Najviac by stranu Š. Harabina volili voliči Mariana Kotlebu - 35 percent. Zvažovalo by ju aj 27 percent voličov Slovenskej národnej strany. Približne rovnaký podiel voličov Smeru a KDH, teda 25 percent, by ju volilo tiež. Výsledky zverejnila televízia Markíza v relácii Na telo. Š. Harabin však po prezidentských voľbách vyhlásil, že sa stranu zakladať nechystá.