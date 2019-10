Harabin ukázal, čo má spoločné s Kotlebom

01.10.2019

Bývalého predsedu Najvyššieho súdu sa krajina (ne)zbaví. Ohlásením vstupu do parlamentných volieb ako líder strany Vlasť sa na jednej strane zrejme bude musieť vzdať sudcovského talára. Na druhej strane však má šancu dostať sa na vlne obľuby antisystémovej politiky do parlamentu a možno aj do vlády.